Los curas rockeros lanzan un nuevo videoclip grabado en Nueva York

El grupo de música católica La Voz del Desierto, conocidos como “los curas rockeros”, han presentado el segundo videoclip de su sexto disco. En esta ocasión la canción elegida ha sido “Yo Soy el Que Soy” y el vídeo fue grabado en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) con motivo de la gira de conciertos que les llevó a América en julio de 2017.

“‘Yo Soy el que Soy’ es la respuesta que Moisés recibe del Señor en el monte Horeb cuando le pregunta este por su nombre, el nombre de Dios. Moisés lleva cuarenta años pastoreando tranquilamente los rebaños de su suegro en el desierto. Quedaban muy lejos los años de su infancia y juventud en la corte del faraón. Repudiado por el rey egipcio se refugió en tierras inhóspitas con un trabajo sencillo”, explica el grupo.

“Ahora, Dios lo vuelve a llamar para una gran misión: liberar al pueblo de la tiranía egipcia. Pero, ¿quién es el que le llama a esta misión, aparentemente imposible? ¿Cómo puede convencer él a un pueblo entero si encima es alguien que ha sido repudiado? No importa. El que le llama es más fuerte que todo eso. Y su propio nombre desvela su esencia: ‘Él Es’, es más ‘Yo Soy’ estará con Moisés y con su pueblo en todo momento y nos les dejará de lado. Basta que confíen en Él”, afirman.

La Voz del Desierto indica que “así es también hoy nuestra vida. A veces nos seducen cantos de sirena de cosas o placeres que aparentemente nos van a dar la felicidad. Esa felicidad es fugaz, no perdura en el tiempo, no sostienen las ansias de plenitud del corazón humano. Es más, la mayor parte de las veces nos dejan con el corazón reseco, cuando no lleno de amargura… Solo cuando el hombre se vuelve a Dios su vida cambia, su vida se llena de sentido, renace la alegría y tiene una esperanza por la que vivir. Y Dios no se da con racanería. Dios se da del todo, se da Él mismo, se da con tanta generosidad que desborda siempre las expectativas. Y nunca da a nadie por perdido”.

Este pasaje bíblico está recogido en el versículo 14 del tercer capítulo del libro del Éxodo. La canción pertenece al álbum “Tu rostro buscaré”, publicado en marzo de 2017.

El grupo La Voz del Desierto nació en Alcalá de Henares (Madrid) y lleva 15 años haciendo música pop rock. En la actualidad está formado por tres sacerdotes y cuatro laicos que hacen música con el objetivo de hablar de Jesucristo a todo el mundo.

Este videoclip es la antesala de una gira de conciertos que de nuevo les llevará a recorrer varios lugares de Estados Unidos en agosto de 2018. Pronto anunciarán el tour de ciudades que les hará recorrer el país americano de este a oeste y de norte a sur. Además, La Voz del Desierto es uno de los grupos de música inscritos en la Jornada Mundial de la Juventud, el gran evento de la Iglesia católica que en enero de 2019 reunirá a miles de jóvenes de todo el mundo junto al Papa Francisco en Panamá. Los sacerdotes rockeros cruzará el océano Atlántico para dar varios conciertos en el país centroamericano. más información sobre ellos en su Facebook, Instagram y Youtube. Se puede obtenersobre ellos en su web oficial , en las redes sociales Twitter , y en su canal de

