Los catequistas celebran el Día del Catequista en Covadonga

Los catequistas celebran su día en Covadonga

Este sábado, 28 de abril, se celebrará el Día del Catequista en la diócesis. Una cita ya tradicional en el calendario diocesano, que lleva cele- brándose más de veinte años, y que en esta ocasión tendrá lugar en Cova- donga, con motivo del Año Jubilar.

Así, catequistas y catecúmenos procedentes de toda Asturias se reunirán a las diez y media de la mañana en la explanada de la Basílica, y a las doce del mediodía participarán juntos en una eucaristía, presidida por el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz.

El resto del día continuará con una comida compartida, juegos y animaciones. Para el Delegado de Catequesis, Juan José Llamedo, será una jornada “para dar gracias a Dios por todos los procesos de catequesis que se están implantando en los últimos años en la diócesis: niños, familias y adultos, que suponen una gran renovación de las comunidades, de las parroquias y de todos los agentes de pastoral”.

