Los Carmelitas Descalzos de la Provincia Ibérica de Santa Teresa de Jesús cuentan con un nuevo sacerdote

Daniel Bae de la Cruz ha recibido esta mañana el Orden Sacerdotal en la celebración presidida por Braulio Sáez García, obispo emérito auxiliar de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen de Caravaca de la Cruz.

Durante su homilía, el prelado ha puesto su alegría porque «el señor sigue bendiciendo a nuestra iglesia, y sigue bendiciendo al Carmelo, con un nuevo sacerdote, con un nuevo servidor», en este sentido ha puesto de manifiesto que «el Señor necesita de nosotros para completar la obra de la salvación, en un momento que está viviendo el mundo muy especial, en el que se propone lo fácil, lo superficial y que quiere desternerar a Dios -aseverando- que es un motivo de esperanzan en el que un joven venido del oriente haya optado por seguir a Jesucristo en un camino largo y nada fácil para él, tomar esta decisión».

Tras la celebración, el nuevo sacerdote ordenado carmelita descalzo ha recordado que «este mes se cumple once años de mi primera experiencia en una comunidad de carmelitas descalzos, y durante este tiempo se ha ido consolidando mi vocación, entre luces y sombras, pero en todo momento el Señor me ha sostenido y he recibido mucha ayudas de los hermanos, sin ellos hoy no estaría aquí.

Bae ha querido agradecer a todas las comunidades que lo han acogido a lo largo de estos años de camino. Por último ha puesto de manifiesto que «el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».