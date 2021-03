Los alumnos de Jesuitinas de Badalona ganan la final de «Design For Change España»

El pasado 20 de marzo, durante la celebración del Festival I CAN 2020 organizado por Design For Change España, el proyecto Stop Violence realizado por alumnos de 1º de ESO del colegio Mare de Déu de l’Assumpció de la Fundación Educativa Jesuitinas, en Badalona, fue seleccionado para representar a España en el encuentro internacional de esta organización. Tal y como expresan desde el centro, «los alumnos han demostrado su capacidad para detectar diferentes tipos de violencia existente en la sociedad y su compromiso por ser motor del cambio».

Dentro del objetivo de crecer como personas autónomas, creativas y comprometidas, a lo largo del pasado curso los alumnos del colegio se han embarcado en la realización de proyectos de Design for Change, una metodología inspirada en el Design Thinking y que pretende empoderar a los niños y jóvenes convirtiéndolos en motor del cambio en su entorno. Partiendo de sus inquietudes y siguiendo las cinco etapas que marca el proyecto del Design for Change, los alumnos han podido poner en práctica sus ideas para realizar un cambio significativo en su entorno.

Según han explicado, «al fijarse en la realidad que les rodeaba se dieron cuenta de las múltiples muestras de violencia existente a su alrededor. A partir de ahí guiaron su actuación en torno a tres ejes, uno por cada clase de 1º de la ESO. Un microteatro, para representar en la calle sobre diferentes tipos de maltrato (bullying, ciberacoso, violencia verbal y física); una campaña de concienciación sobre la violencia de género; y por último un mural colectivo como alternativa al vandalismo urbano. Para desarrollar su proyecto tuvieron que organizar charlas de sensibilización en el colegio, crear perfiles y campañas en redes sociales, diseñar unas pulseras para recaudar fondos, crear los relatos y un rap… Toda una serie de acciones para intentar mejorar su entorno inmediato y que además les han ayudado a desarrollar habilidades como la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo o el liderazgo compartido».

Participación en el evento Be The Change

El reconocimiento como mejor proyecto en España de Design To Change del año 2020 da acceso a los alumnos del colegio Jesuitinas Badalona a participar en el evento Be The Change 2021, que está preparando la organización en Brasil. Este encuentro mundial de jóvenes comprometidos con el cambio de su entorno se celebrará en el mes de noviembre de 2021 y, debido al COVID-19 tendrá que realizarse de manera virtual.

En Be The Change 2021 se darán cita jóvenes de los más de 70 países en los que está presente Design For Change, un movimiento global aconfesional sin ánimo de lucro creado en 2009 por Kiran Bir Sethi. Esta organización está reconocida por Naciones Unidas como impulsora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para cumplir con la Agenda 2030.

DFC promueve la innovación enriqueciendo la educación formal y no formal gracias a una metodología propia basada en una simplificación del Design Thinking, que desarrolla en cada niño, niña y jóven consciencia para entender el mundo que les rodea y capacidad para pasar a la acción, sintiendo que pueden diseñar un futuro más sostenible desde hoy mismo.