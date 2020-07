Lorca a sus nuevos sacerdotes: Dios os necesita «sencillos y humildes, no como señorones alejados de la gente»

Joaquín Conesa Zamora, Jesús José Márquez Piñero, David Flor de Lis González y Juan Pablo Palao García. Estos son los nombres de los cuatro nuevos sacerdotes que este sábado 18 de julio han pasado a engrosar el presbiterio de la diócesis de Cartagena. Procedentes de los seminarios San Fulgencio y Redemptoris Mater, los cuatro han sido ordenados esta mañana por el obispo Juan Manuel Lorca Planes. La ceremonia ha tenido lugar en la catedral de Murcia, con su aforo reducido y con las debidas medidas de seguridad a causa del COVID.

Dios os necesita «sencillos, humildes, no como señorones alejados de la gente; sino pequeños, cercanos e ilusionados con la misión», les ha dicho el prelado en su homilía. Y acto seguido ha añadido: «Desde hoy vuestro servicio está llamado a ser para todos, porque debéis aprender cada día a ser pastores según el corazón de Dios… para llegar, como el Señor, a los dolores, a las heridas y a las pobrezas espirituales y materiales, que nunca faltarán en aquellos a los que serviréis. Os ruego que en vuestros quehaceres pastorales no busquéis nunca reconocimientos, ni medallas, no exijáis méritos, ni protagonismos, vosotros amad, servid, orad y dadle el protagonismo a Dios».

El obispo de Cartagena ha hecho referencia a que esta vez las circunstancias especiales que vivimos han impedido hacer las ceremonias en las diferentes parroquias de los ordenandos, como es costumbre en la diócesis, y que la limitación del aforo ha impedido también que pudieran estar presentes todas las personas a las que les hubiera gustado invitar.

Al concluir la celebración, monseñor Lorca ha anunciado que los cuatro nuevos presbíteros servirán como vicarios parroquiales en las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura (Joaquín Conesa), Santiago Apóstol de Totana (Jesús José Márquez), San Juan Bautista de Archena (David Flor de Lis) y San Francisco Javier de Murcia (Juan Pablo Palao).