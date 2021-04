Lo que nadie nos cuenta de la Iglesia

Hay que ver lo rápido que se llenan las páginas de los periódicos y las webs, o los informativos en radio y televisión con rifirrafes en lo político, mientras la vida continúa apacible para unos y complicada de vivir para otros.

Sobre la Iglesia, los medios suelen copar los titulares cuando de abusos a menores, inmatriculación o vacunas se refiere, mientras que casi ningún medio convencional suele hacer hueco a ese día a día que se construye junto a una comunidad en lo espiritual y pastoral, o junto a una sociedad en lo asistencial. Y es que «vivimos en un estado laical», frase de referencia para muchos cuando se trata de poner cortapisas a la información con matiz eclesial, mientras que dedicamos páginas completas al inicio de la fiesta grande de otra religión.

Quizá nos hemos acostumbrado a ese menosprecio, incluso cuando la Iglesia responde a las exigencias comunicativas mostrando a veces lo más mezquino de su existencia en pro de ser cada día más santa y un poco menos pecadora, como diría san Ambrosio –aunque el de Milán hilara más fino–.

La Iglesia está cercana sobre todo al que sufre, más allá de las «colas del hambre».

Para quienes nunca hayan tenido acceso a una información que no esté sesgada sobre la Iglesia les diré que la primera misión de esta es la evangelización –sí, somos gente de misa–, contar el amor de Dios es el sentido de nuestro existir, explicar (aunque al entendimiento humano pueda resultar inexplicable) que Dios nos ama tanto que entregó a su Único Hijo y que este, de forma voluntaria y no sin padecer horrores, murió y resucitó. Este es el mensaje principal, el objetivo primero, la esencia de la Iglesia. Ahora bien, la Iglesia no puede hablar de ese amor divino si no lo plasma con hechos en el día a día. Un día a día en el que hay mucho de «que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha», por lo que no todo trasciende. La Iglesia está cercana sobre todo al que sufre, más allá de las «colas del hambre», ofreciendo una asistencia que no cubre la administración pública y preocupada siempre por la dignidad de la persona, una excelencia que todos poseemos pero que puede sernos arrebatada de mil maneras.

Por eso me duele que no trasciendan más las pequeñas victorias que se consiguen a diario –digo pequeñas victorias que a los ojos de quienes las viven son, sin duda, grandes gestas–. Como que la capellanía católica de una cárcel oferte al propio centro penitenciario un hogar en el que los presos de segundo grado, que no tienen familias, puedan disfrutar de permisos. ¡Es tremendamente importante! Sin familia no hay permiso y sin permiso es más difícil optar al tercer grado. Pues sí, esto pasó en una cárcel murciana el jueves pasado y aún sigo repasando la prensa esperando encontrar algo.