Llegados al verano, por el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza

A estas alturas del mes de junio, la llegada del calor fuerte influye en la vida de las comunidades cristianas; también de los grupos y de las asociaciones. Se paraliza todo un poco y aparece un sentimiento de provisionalidad, de manera que es frecuente oír sobre alguna determinación a tomar: “Cuando pase el verano”, “Veremos en septiembre”.

Sí, esta situación es comprensible, pero a mí me parece peligrosa, pues el tiempo se nos da para vivirlo en el servicio de Dios y los hermanos y llenarlo siempre de sentido.

Déjenme que les hable de momento de cómo, dentro de una semana, unos cuantos seminaristas de nuestro Seminario serán ordenados sacerdotes (nueve sacerdotes), y otros diáconos (en número de diez). Es el domingo próximo, 7 de julio. Ya tienen así ustedes por quienes rezar e interesarse por esa necesidad que tienen las comunidades parroquiales de sacerdotes bien preparados en tantas partes del mundo católico. Mantener un ritmo de ordenaciones como el de nuestra Iglesia de Toledo no es cosa fácil y supone el empeño de mucha gente, y ensamblar muchos aspectos en su formación hasta que todos confluyan en conseguir que haya sacerdotes con corazón de pastores.

Pero también pueden ustedes asomarse al mundo de los enfermos y ser voluntarios en su cuidado en tantos lugares e instituciones de la Iglesia o de otro tipo. Entre los días 30 de junio al 4 de julio la Hospitalidad de Lourdes lleva a cabo una nueva peregrinación al Santuario de Lourdes. La labor de hospitalarios y profesionales de la salud, con sacerdotes y otros voluntarios es digna de conocerse. Hablen con ellos, búsquenlos en sus parroquias o pregunten por la vida de la Hospitalidad y podrán ver cómo ellos y muchísima gente que trabaja en la Pastoral de la Salud, encuentra un modo de llevar la vida.

¿Quieres participar en una Santa Misa de Acción de Gracias por la beatificación de Mártires Concepcionistas, entre las que se encuentran dos del monasterio toledano de Escalona y otra del monasterio de San José, en Madrid, que era natural de El Toboso? Pues el 6 de julio pueden celebrar con nosotros a las 7 de la tarde en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Toledo (Plaza de la Concepción, 1). También es necesaria una preocupación por la vida de nuestros monasterios de clausura y cuál es la razón de la falta de vocaciones. Pueden en esta Eucaristía conocer mejor el testimonio de estas monjas que no dudaron en ofrecer su vida por Cristo, y por ello damos gracias a Dios.

¿Quieres saber qué hacen tantas parroquias y el secretariado de Tiempo Libre y Campamentos en julio y agosto? Entra en la web del Arzobispado y verás que la gente se mueve en actividades buenas y divertidas para los demás, sobre todos los más pequeños o con chavales con distintas discapacidades, en las que no faltan la formación, la oración y la convivencia en tantos campamentos y salidas al campo o en lugares adecuados. Y, si eres joven y quieres ver cómo no se puede perder tiempo en sólo fiestas y fomentando la vagancia, mira en esa misma Web lo que programa el SEPAJU (Delegación Infancia y Juventud) en julio y agosto, y aún en torno a la fiesta del El Pilar en la peregrinación de adolescentes y jóvenes a Guadalupe.

Y, por último, pero no en el tiempo cronológico: No dejes de preocuparte por los pobres. No desparecen en verano. Como he dicho en otras ocasiones, para ellos no hay vacaciones, y hay que seguir atendiéndolos y ayudándoles. Sería fatal que, en verano, si faltara la atención y la justicia donde sería necesarios que fueran atendidos, ¿qué será de ellos? Para todo les deseo un buen verano 2019. Todavía hay que hacer mucho en este mes de julio que se acerca. Quiera Dios que tengan ocasión de encontrarse con su familia, leer lo que en otros meses no se puede. Y orar con más tranquilidad. Háganlo también por mí. Gracias

+ Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de Toledo, Primado de España

