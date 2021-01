Liturgia y pandemia: el camino recorrido hasta ahora en nuestras diócesis

El pasado miércoles 27 de enero tuvo lugar de forma telemática el encuentro anual de delegados diocesanos de Liturgia. Introducido por Leonardo Lemos, obispo de Orense y presidente de la comisión, y conducido por el secretario técnico, el sacerdote Ramón Navarro, el evento recogió en su primera intervención el sentir de los delegados respecto al trabajo desempeñado por la Iglesia española a lo largo de la pandemia hasta el 30 de noviembre de 2020. Jesús Rosillo Peñalver, consultor técnico y asesor permanente de la comisión episcopal para la Liturgia, fue el responsable de dar voz a cada una de las 11 diócesis que se manifestaron, a través de un cuestionario debidamente cumplimentado con anterioridad, sobre las inquietudes y descubrimientos en estos últimos meses tan atípicos.

«Intensificar la participación en la Misa dominical»: uno de los puntos claves de este encuentro

Tal y como recogió Rosillo, poniendo voz al parecer de uno de los delegados diocesanos, «en muchas familias ha habido un redescubrimiento de la liturgia de las horas, del rezo del rosario o de la lectura de la Palabra».

Esto mismo se contrapone a la aportación de otro de los delegados que indicaba que la pandemia ha hecho aflorar, en algunos casos, «una religiosidad no muy bien fundamentada» que puede llevar a un distanciamiento de la vivencia de la Eucaristía pues «la retransmisión online no puede considerarse una participación plena en la Misa». A pesar de las dispensas que la mayor parte de provincias eclesiásticas dieron en favor de que los feligreses permanecieran en casa durante lo peor de la primera ola de la covid-19, desde la comisión se ha querido alertar sobre la mala costumbre que puede suponer -salvaguardando a las personas impedidas para ello- el no frecuentar la dinámica de la vida de la Iglesia católica, que implica, necesariamente, la relación cotidiana con los sacramentos.

El cuestionario recogido por la Comisión indica que el 75 % de los delegados ha valorado positivamente los materiales ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española para vivir la fe desde casa durante el confinamiento. El 91% de los encuestados considera que en los templos se han respetado las indicaciones de las autoridades sanitarias. Esto se debe, en palabras de uno de los intervinientes, a que «las celebraciones han sido muy cuidadas. El pueblo de Dios ha cumplido al cien por cien las medidas». Este puede ser uno de los principales motivos por los que casi no se han detectado focos de contagio en las parroquias a pesar de que, paulatinamente, las personas ha ido volviendo a Misa de forma continuada desde el fin del del primer Estado de Alarma.