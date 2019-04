Libro “Los nuevos cardenales de Francisco”: 24 historias fascinantes

El nuevo libro del periodista italiano Fabio Marchese Ragona muestra como los “príncipes de la Iglesia” son por encima de todo “sacerdotes de calle” comprometidos en sembrar paz y esperanza allí donde estén.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano, 15 de abril de 2019

La presentación del libro ha tenido lugar el 11 de abril en Roma, concretamente en la sede de Vatican News – Radio Vaticana. En el volumen, el periodista italiano Fabio Marchese Ragona – quien también es autor de “Todos los hombres de Francisco” publicado en 2018 – cuenta una historia por cada purpurado creado por el Papa Francisco. Un total de 24 historias que van desde el cardenal que escribe poesías hasta aquel que deambula de noche por las estaciones de tren de Roma; lugar donde acuden los más marginados de la ciudad en busca de refugio. Aunque también están las historias de los cardinales amantes del futbol y que siguen los partidos por televisión y de aquellos que van a hacer ellos mismos la compra al supermercado.

Los nuevos cardenales y sus desafíos en el mundo actual

En el libro de Marchese, los últimos cardenales queridos por el Papa Francisco, como el Secretario de Estado, Pietro Parolin, o el obispo de las Islas Tonga, Soane Patita Paini Mafi, explican los desafíos más difíciles que enfrenta la Iglesia hoy y el contexto en el que llevan a cabo su servicio, desde Roma hasta Papúa Nueva Guinea, pasando por Irak, Perú, Japón y Haití. El resultado es la imagen de una Iglesia joven, que continúa sembrando paz en los rincones más remotos de la tierra y generando esperanza en el futuro.

El libro nace gracias al aliento del Papa

Durante la presentación estuvieron presentes el cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para la causa de los Santos, Lucia Annunziata, directora de Huffington Post Italia y como no, el escritor del libro, Fabio Marchese, quien declaró que este nuevo libro lo escribió gracias al aliento del Santo Padre: “cuando llevé a Papa Francisco mi libro precedente (“Todos los hombres de Francisco”) me advirtió que no contenía las historias de todos los nuevos purpurados por la dificultad de contactar a algunos de ellos y me recomendó de insistir y seguir adelante”.

Escribir “Los nuevos cardenales de Francisco” fue una experiencia única para el autor

Para Marchese, entrevistar a cardinales de cada rincón de la tierra ha sido una experiencia de gran satisfacción porque – asegura – ha encontrado “personas verdaderas, humanas, con grandes pasiones, incluso “sacerdotes de calle”, lejos de la vieja imagen de “príncipes” de la Iglesia. También personas – puntualiza – que trabajan en contextos difíciles como aquel cardenal que le dijo: “Aquí estamos como en Roma en los tiempos de las persecuciones, con cristianos viviendo en los bosques”.

