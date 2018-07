León celebra 50 años de la ordeanción presbiteral de monseñor Julián López

EL OBISPO ORDENARÁ UN NUEVO PRESBÍTERO Y CINCO DIÁCONOS EN UNA CELEBRACIÓN EN LA QUE CONMEMORARÁ EL 50 ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN

Julián López preside mañana sábado día 30 a las 11 h. en la Catedral la eucaristía que pondrá el broche al Año Pastoral Diocesano Vocacional

El obispo de León, Julián López, presidirá mañana sábado día 30 de junio a partir de las 11 horas en la Catedral una celebración en el transcurso de la cual conferirá el sacramento del orden a un presbítero y a cinco diáconos. Será una eucaristía especial puesto que pondrá el broche justo el último día del curso pastoral al Año Pastoral Diocesano Vocacional que se ha venido celebrando en la Iglesia de León desde el pasado mes de septiembre con el lema “Venid y veréis” y porque además el obispo Julián López conmemorará los 50 años de su propia ordenación presbiteral, sus “bodas de oro sacerdotales”, en recuerdo de aquel día 30 de junio de 1968 cuando recibía en la Catedral de Zamora el sacramento del Orden.

“MEMORIA VIVA, MISIÓN EN VIGOR”

“La memoria de aquel día se mantiene más que viva, se mantiene en vigor porque gracias a Dios y por su bondad, lo que recibí aquel día sigue siendo una gracia, sigue siendo una fuerza, sigue siendo un estímulo de carácter pastoral, de carácter apostólico. Aquello fue una vivencia intensa”, recuerda el obispo Julián López en una entrevista concedida al programa de “El Espejo de la Iglesia Diocesana” de COPE León en la que señala que “esta efeméride invita a dar gracias a Dios y a revivir, es número cincuenta que se celebra como aniversario especial será no un aniversario más, sino uno que me hará encontrarme con compañeros que recibieron también el mismo don, y con una misión muy diferente en intensidad”. Y al recordar aquella jornada de la ordenación presbiteral con sólo 23 años Julián López reconoce que “entonces yo era un curilla recién salido del Seminario, ahora soy un obispo, ¡jamás podía yo imaginar que aquel seminarista se convertiría en pastor de una Diócesis!”. Y referencia al servicio en el episcopado al que Julián López se entregó el día 25 de septiembre de 1994, cuando recibía la ordenación episcopal en la catedral de Ciudad Rodrigo, sede para la que había sido propuesto por el Papa San Juan Pablo II el 15 de julio de aquel mismo año. Tras una etapa de nueve años como obispo civitatense, el día 19 de marzo de 2002, Julián López era nombrado obispo de León y el día 28 de abril hacía su entrada en la sede legionense para ponerse al servicio de la Iglesia de León. Dos diócesis a las que Mons. López Martín ha dedicado ya veinticuatro años de desempeño episcopal en una etapa en la que sigue estando muy presente el recuerdo de Mons. D. Eduardo Martínez González “que fue el obispo que me ordenó, de venerada memoria, un sabio, un gran escriturista, que estaba ya al final de su episcopado, muy anciano pero con una mirada todavía viva. Guardo de él un recuerdo profundo y al celebrar ahora cincuenta años volveré a usar la cruz pectoral que un amigo sacerdote, que fue secretario de aquel obispo, me entregó cuando fui nombrado obispo de Ciudad Rodrigo, y que me la sigo poniendo, especialmente en las grandes ocasiones, como un gesto de comunión en el ministerio sacerdotal y episcopal”.

“COMO UN SIMPLE SACERDOTE”

Julián López Martín, que nació en Toro (Zamora) el 21 de abril de 1945, realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Zamora y tras su ordenación sacerdotal en la Catedral de Zamora el 30 de junio de 1968 tuvo ocasión de completar su formación en el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo de Roma, donde obtenía el doctorado en Sagrada Liturgia en 1975. Y es en esa primera etapa de ejercicio pastoral como párroco en la pequeña localidad e Villarrín de Campos, después de haber celebrado su primera misa solemne en la Iglesia Parroquia de San Julián de los Caballeros de Toro el día 4 de julio de 1968, donde Mons. López Martín sitúa la raíz de su vivencia del “sacerdocio como don y como ministerio pastoral que tiene su origen en el sacramento del Orden, y que es siempre una gracia inmerecida a la que precedió una elección del Señor considerada como una ‘vocación’ persona a seguirle”. Una vocación originaria que en la celebración de mañana el obispo Julián López quiere que sea “una acción de gracias como un simple sacerdote puesto que quiero sentirme con la esperanza y la alegría con que recibí la ordenación justamente aquel día 30 de junio de 1968. Y porque ordenar a un sacerdote es devolver esa misma gracia, devolver ese mismo don”.

Y como sacerdote al servicio de la Diócesis de Zamora Julián López desempeñó en los inicios de su ministerio varios cargos pastorales, en una trayectoria en la que destaca su nombramiento como canónigo de la S. I. Catedral en 1978 y como delegado diocesano de Pastoral Litúrgica, además de encargarse de la dirección del Centro Teológico Diocesano de Zamora desde 1984 a 1991. Esa especialidad en Liturgia ha sido una constante en la trayectoria del obispo de León que desde 1992 a 1995 le llevó a presidir la Asociación Española de Profesores de Liturgia, y desde 1982 hasta 1993 a trabajar como asesor técnico y colaborador permanente del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal, una comisión de la que ha sido presidente en distintas etapas, de 2002 a 2011, y desde 2014 hasta la actualidad y desde la que ha impulsado la tercera edición del Misal Romano en lengua española. Y desde esa especialidad como liturgista Julián López era nombrado en 2010 por el Papa Benedicto XVI miembro de la Congregación para el Culto Divino y l Disciplina de los Sacramento desde donde sirve a la Iglesia Universal.

AÑO VOCACIONAL

Pero su dedicación principal a la Iglesia de León desde su llegada en la Diócesis hace ya dieciséis años ha llevado al obispo Julián López a promover iniciativas como la que culminará mañana en esa celebración de ordenaciones en la Catedral, un Año Pastoral Diocesano Vocacional que se ha venido celebrando desde el pasado mes de septiembre con el lema “Venid y Veréis” con el objetivo de “recordar a los fieles la importancia del ministerio presbiteral y de la Vida Consagrada ante la urgencia pastoral que vive la Diócesis de León en una promoción que fomente a la vez la oración insistente, que ha sido siempre una tarea necesaria, ante lo que hoy se ha convertido en un deber grave y urgente para que entre todos logremos una nueva y verdadera cultura vocacional”.

Y es en este punto en el que Mons. López Martín expresa su “deseo de que la celebración de mañana pueda tener alguna influencia positiva, alguna transcendencia en el ámbito vocacional porque no deja de ser también una gracia de Dios añadida que está celebración coincida con este Año Pastoral Diocesano Vocacional. Un deseo, un propósito, un compromiso que este Año se ha intensificado y que yo espero y deseo que especialmente mis hermanos sacerdotes se animen a invitar, a llamar, como ocurrió cuando ellos mismos y yo mismo fuimos invitados a ir al Seminario”. Un mensaje vocacional que según Julián López “debe estar por encima de ese cierto respeto, ese cierto temor a proponer al sacerdocio y por eso yo le diría a mis hermanos sacerdotes ‘No tengáis miedo’, hay muchas vocaciones, hay muchos dones, pero el corazón indiviso que el Señor nos ha concedido para entregárselo únicamente a Él y desde luego a todos es un don y una gracia de la que son capaces muchos de los jóvenes y de los niños de hoy, pero hay que decírselo, hay que invitares”.

León, 29 de junio de 2018

