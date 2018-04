Legionarios confirman causa de muerte del seminarista Anthony Freeman, en Roma, y envían condolencias

La Oficina de Comunicación Internacional de los Legionarios de Cristo confirmó que el seminarista Anthony Freeman, quien sirvió en la Misa de Pascua con el Papa Francisco, falleció de causa natural la noche del 1 al 2 de abril debido a una miocardiopatía dilatada.

“Nos duele profundamente su ausencia. Deseamos aprovechar esta oportunidad para agradecer a Dios el don de la vida de Anthony, su ejemplo y alegría, así como los innumerables mensajes que hemos recibido”, señalaron en un comunicado este viernes 6. El seminarista Anthony Freeman iba a ser ordenado diácono el próximo 7 de julio en Estados Unidos.

“Su vida fue un don entre nosotros y pedimos que le conceda el descanso eterno y que consuele a sus familiares y amigos con la esperanza pascual”, agregan.

El texto explica que Anthony Freeman “falleció en la noche del 1 al 2 de abril, a los 29 años de edad, en el Colegio Internacional Legionarios de Cristo en Roma. La muerte fue debida a una miocardiopatía dilatada según el resultado del examen médico comunicado a la congregación hoy viernes 6 de abril”.

La miocardiopatía dilatada es un trastorno caracterizado por una hipertrofia y dilatación progresiva del corazón que disminuye la capacidad de bombear sangre eficazmente.

El texto indica que “tan pronto se supo la noticia de su muerte, los superiores del hermano Anthony contactaron a sus familiares para comunicarles lo acaecido y alentarles en este momento doloroso. Algunos legionarios visitaron a los padres del hermano Anthony en su casa para acompañarles en estas circunstancias”.

El hermano Anthony tenía una presencia muy activa en las redes sociales. Hizo su última publicación en Instagram pocas horas antes de morir narrando su experiencia del Domingo de Resurrección: “¡Después de un retiro de silencio de ocho días tuve la bendición de encontrarme con el Papa Francisco hoy y servir en la Misa de Pascua!”

Anthony Freeman nació en Houma, estado de Louisiana, en 1988. Ingresó al noviciado en Connecticut en 2005 e hizo sus primeras profesiones el 2 de septiembre de 2007.

Estudió un año en Salamanca (España), y completó Filosofía en Thornwood, Nueva York. Obtuvo la licenciatura en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma.

Hizo su profesión perpetua con los Legionarios de Cristo el 10 de agosto de 2013 y recibió el ministerio del acolitado el 26 de febrero de 2017.

En 2015 comenzó a estudiar Teología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum.

El hermano Anthony Freeman escribió el libro “One Step Closer: 40 Doses of Motivation, Hacks, and Experiences to Share with Millennial Catholics”, que podría traducirse como “Un paso más cerca: 40 dosis de motivación, trucos y experiencias para compartir con milenials católicos”, que puede adquirirse en amazon.com.

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa, 6 del abril de 2018

