Laurentino Cortizo juró como nuevo presidente de Panamá

Laurentino «Nito» Cortizo Cohen juró este lunes como nuevo presidente de Panamá tras haber ganado las elecciones en el país el pasado 5 de mayo. Cortizo, empresario de 66 años, miembro del Partido Revolucionario democrático de centro izquierda, le sucede a Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista. En la toma de posesión, el arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa dedicó el neo presidente una invocación religiosa

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 2 de julio de 2019

2019.07.02 Laurentino «Nito» Cortizo Cohen, presidente de Panamá. Toma de posesión. Invocación religiosa del Arzobispo de Panamá, Mons. Ulloa Mendieta

“Hoy soy el primer obrero del país, declaró Cortizo en su primer discurso como presidente, estoy listo, dijo, mi equipo lo está también”. Panamá dijo, es un país que muestra cifras de crecimiento económico, pero que en los últimos años ha multiplicado su deuda”. Cortizo anunció que dentro de algunos días presentará una reforma constitucional.

Invocación religiosa

En la toma de posesión, el arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa dirigió al pueblo una invocación religiosa. “Nuestro país, en este día inaugura un nuevo quinquenio gubernamental, como parte de nuestra historia republicana, que debe llevarnos a reforzar los principios democráticos y a fortalecer los valores espirituales, culturales y étnicos, pero sobre todo los valores de la solidaridad y la fraternidad”.

“Estamos reunidos aquí para invocar al Espíritu Santo con el fin de que envíe sus siete dones al nuevo presidente de la República de Panamá, a sus ministros y demás autoridades, a fin de que ejerzan su servicio con sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios”.

Además, dijo el prelado, tienen la oportunidad para fortalecer «una auténtica democracia no solo como “el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que como el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política».

Papa Francisco: Un gobernante que no ama no puede gobernar

“A ustedes nuevas autoridades del país, hago propias las palabras del Papa Francisco para decirles: “Todo hombre, toda mujer, que va a tomar posesión de una función de gobierno, debe hacerse estas dos preguntas: ¿Amo a mi pueblo para servirlo mejor? ¿Soy humilde y escucho a todos, escucho las distintas opiniones, para elegir el mejor camino? Si no se hace estas preguntas, no se tendrá un gobierno bueno. Y agrega el Papa: «Un gobernante que no ama no puede gobernar: a lo sumo podrá disciplinar, poner un poco de orden, pero no gobernar”.

Mons. Ulloa se dirigió al nuevo presidente y le dijo que “Hoy invocamos al Dios Todopoderoso para que pueda llevar las riendas de este país con un liderazgo sostenido por su escucha atenta al pueblo, al clamor de las comunidades, al de la sociedad organizada en sus distintos espacios”. Los asesores, serán los ciudadanos, dijo el prelado, que buscarán respuestas humanas y sensibles al sufrimiento y el dolor causados por la exclusión, la discriminación y el empobrecimiento y la corrupción a que están sometidos una gran mayoría en el país.

Un proyecto por un Panamá mejor

Por último, le pidió al presidente un proyecto integrador, un proyecto en torno a definiciones de valores y a objetivos concretos en las distintas áreas de la economía, la política, de lo social, de lo ecológico y lo cultural. Y que la juventud sea la protagonista de las grandes transformaciones que demandan los nuevos tiempos. “Que seamos un Estado y una sociedad capaz de proteger a nuestros adultos mayores, quienes son nuestra memoria histórica; que impulse políticas inclusivas para nuestros indígenas y afrodescendientes, que son parte principal de nuestras raíces”.

Por último, el prelado rogó a Dios para que les conceda a los que integran este nuevo servicio a la Patria, salud, paz, concordia, estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que les has entregado.

02 julio 2019, 14:36

