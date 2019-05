Las reliquias del padre Pío visitan es a Estados Unidos y Canadá

Las reliquias de San Pío de Pietrelcina regresarán este año a dos países de América después de su exitosa gira del 2017, para que sean veneradas por miles de fieles.

Los patrocinadores oficiales de la gira Foundation Saint Pio (Fundación San Pío) indicaron que la visita es a Estados Unidos y Canadá, y constará de dos partes. La primera está programada hasta el 15 de junio; luego se reanudará el 15 de septiembre y terminará el 15 de noviembre.

La gira de 2017 atrajo a más de 500.000 personas e inclusive atrajo la atención de los principales medios seculares.

“Estamos realmente agradecidos a todos aquellos que nos han ayudado a llevar las reliquias del Padre Pío a tantos fieles en los últimos dos años”, indicó en un comunicado el presidente y CEO de la Fundación San Pío, Luciano Lamonarca.

Asimismo, aseguró que esta actividad se convirtió en una “misión” para su fundación, porque es posible que los fieles no siempre tengan la oportunidad de tener un “encuentro espiritual con el Padre Pío” viajando a San Giovanni Rotondo o Pietrelcina (Italia).

Entre las reliquias que llegarán el 2019 a Norteamérica se encuentran: El guante de San Pío; las costras de sus heridas; gasa de algodón con sus manchas de sangre; un mechón de pelo; su manto; y un pañuelo utilizado horas antes de morir y que lleva su sudor.

Primera parte de la gira

La gira se inauguró el 1 de mayo en la Diócesis de Evansville (Indiana) y ha visitado lugares en los estados de Illinois, Iowa, Missouri y Texas.

La siguiente parada de las reliquias será en Canadá el jueves 30 de mayo. Visitarán la parroquia St. Theresa de la Diócesis de Antigonish, en Nova Scotia.

El sábado 1 de junio llegarán a la Holy Rosary Cathedral de la Arquidiócesis de Regina. Al día siguiente, 2 de junio, visitarán la Miller Catholic High School en la misma arquidiócesis. Luego, el 3 de junio, en la provincia de Ontario, la gira se realizará en la Cocathédrale de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, en la Diócesis de Alexandria-Cornwall.

Luego, la gira regresa a los Estados Unidos para ser recibida el 11 de junio en la Catedral de St. Patrick, en la Diócesis de Charlotte (Carolina del Norte). Finalmente, la primera parte de la gira concluirá el 14 y 15 de junio con la visita de las reliquias a la Basilica of the Assumption.

Segunda parte de la gira

La segunda parte de la gira comienza el 16 de septiembre en la Diócesis de Lafayette (Indiana), con una Misa en la St. Patrick’s Catholic Church. El tour continúa del 21 al 22 de septiembre en la iglesia St. John the Baptist en Nueva York y luego irá el 27 de septiembre a la iglesia Christ the King en la ciudad de Oklahoma.

El 29 de septiembre las reliquias las recibirá la Cathedral of St. Joseph en la Diócesis de Sioux Falls (Dakota del Sur).

El 2 de octubre la gira continúa en la Co-Cathedral of St. John the Evangelist de Rochester (Minnesota). Luego al sur del Golfo de México, el Notre Dame Seminary de la Arquidiócesis de Nueva Orleans dará la bienvenida a las reliquias el 5 de octubre. Al día siguiente, 6 de octubre, irán a la iglesia Our Lady of Fatima en la Diócesis de Lafayette (Louisiana), donde será celebrada una Misa especial.

Luego, la gira llegará el 9 de octubre a la St. Mary Cathedral en la Diócesis de Gaylord (Michigan). Las próximas paradas serán el 15 y 16 de octubre en la Arquidiócesis de Oregon, en la Cathedral of the Immaculate Conception y en el National Sanctuary of Our Sorrowful Mother (The Grotto).

El 23 de octubre el tour llegará a la Cathedral of St. Mary en Fargo (Dakota del Norte).

Ya en noviembre, el día 2, las reliquias viajarán a la St. Mary’s Cathedral en la Diócesis de Colorado Springs (Colorado). El 7 de noviembre continúan su recorrido en la parroquia Holy Family en la Diócesis de Yakima (Washington).

Cerca al final, el 9 de noviembre las reliquias viajan a la Sacred Heart Cathedral en la Diócesis de Gallup (Nuevo México). Finalmente, se dirigirán a una catedral homónima, la Sacred Heart Cathedral, que se encuentra en la Diócesis de Salina (Kansas).

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National Catholic Register.

Redacción ACI Prensa, 21 de mayo de 2019

Reliquias del Padre Pío que llegan a Estados Unidos y Canadá este 2019 / Crédito: @StPioFoundation

