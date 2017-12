Las oraciones del Papa Francisco ante la Inmaculada

Oh, María Inmaculada, necesitamos tu mirada, tu corazón, tus manos y tus pies inmaculados

Todos los años, los papas acuden, en torno a las cuatro de la tarde, a la Plaza de España de Roma para presentar una ofrenda floral al monumento allí erigido a la Inmaculada y para rezar una oración. Estas son las cuatro oraciones hasta ahora pronunciadas por el Papa Francisco en este lugar y en esta fiesta:

8 de diciembre de 2016

Oh María, nuestra Madre Inmaculada,

en el día de tu fiesta vengo a ti, y no vengo solo:

Traigo conmigo a todos aquellos que tu Hijo me ha confiado,

en esta ciudad de Roma y en el mundo entero,

para que tú los bendigas y los salves de los peligros.

Te traigo, Madre, a los niños,

especialmente aquellos solos, abandonados,

que por ese motivo son engañados y explotados.

Te traigo, Madre, a las familias,

que llevan adelante la vida y la sociedad

con su compromiso cotidiano y escondido;

en modo particular a las familias que tienen más dificultades

por tantos problemas internos y externos.

Te traigo, Madre, a todos los trabajadores, hombres y mujeres,

y te encomiendo especialmente a quien, por necesidad,

se esfuerza por desempeñar un trabajo indigno

y a quien el trabajo lo ha perdido o no puede encontrarlo.

Necesitamos tu mirada inmaculada,

para recuperar la capacidad de mirar a las personas y cosas

con respeto y reconocimiento

sin intereses egoístas o hipocresías.

Necesitamos de tu corazón inmaculado,

para amar en modo gratuito

sin segundos fines, sino buscando el bien del otro,

con sencillez y sinceridad, renunciando a máscaras y maquillajes.

Necesitamos tus manos inmaculadas,

para acariciar con ternura,

para tocar la carne de Jesús

en los hermanos pobres, enfermos, despreciados,

para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila.

Necesitamos de tus pies inmaculados,

para ir al encuentro de quienes no saben dar el primer paso,

para caminar por los senderos de quien se ha perdido,

para ir a encontrar a las personas solas.

Te agradecemos, oh Madre, porque al mostrarte a nosotros libre de toda mancha de pecado,

nos recuerdas que ante todo está la gracia de Dios,

está el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros,

está la fortaleza del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas.

Haz que no cedamos al desánimo,

sino que, confiando en tu ayuda constante,

trabajemos duro para renovarnos a nosotros mismos,

a esta ciudad y al mundo entero.

¡Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios!

8 de diciembre de 2015

Virgen María,

en este día de fiesta por tu Inmaculada Concepción

vengo a presentarte el homenaje de fe y de amor del pueblo santo de Dios que vive en esta ciudad y diócesis.

Vengo en nombre de las familias, con sus alegrías y fatigas;

de los niños y de los jóvenes, abiertos a la vida;

de los ancianos, llenos de años y de experiencia;

de modo especial vengo ante ti de parte de los enfermos, de los encarcelados, de quienes sienten más difícil el camino.

Como Pastor vengo también en nombre de cuantos han llegado desde tierras lejanas en búsqueda de paz y de trabajo.

Bajo tu manto hay lugar para todos, porque tú eres la Madre de la Misericordia.

Tu corazón está lleno de ternura hacia todos tus hijos:

la ternura de Dios, que en ti se ha encarnado y se ha hecho nuestro hermano, Jesús, Salvador de todo hombre y de toda mujer.

Mirándote, Madre nuestra Inmaculada, reconocemos la victoria de la divina Misericordia sobre el pecado y sobre todas sus consecuencias;

y se enciende de nuevo en nosotros la esperanza de una vida mejor, libre de la esclavitud, rencores y miedos.

Hoy, aquí, en el corazón de Roma, sentimos tu voz de madre

que llama a todos a ponerse en camino hacia esa Puerta, que representa a Cristo.

Tú dices a todos: «Venid, acercaos confiados; entrad y recibiréis el don de la Misericordia;

no tened miedo, no sintáis vergüenza: el Padre os espera con los brazos abiertos para daros su perdón y acogeros en su casa.

Venid todos a la fuente de la paz y de la alegría».

Te agradecemos, Madre Inmaculada, porque en este camino de reconciliación tú no nos dejas caminar solos, sino que nos acompañas, estás cerca de nosotros y nos sostienes en toda dificultad.

Que tú seas bendita, ahora y siempre, Madre. Amén.

8 de diciembre de 2014

Oh María, Madre nuestra,

hoy el pueblo de Dio en fiesta

te venera Inmaculada,

preservada desde siempre del contagio del pecado.

Acoge el homenaje que te ofrezco en nombre de la Iglesia que está en Roma y en todo el mundo.

Saber que Tú, que eres nuestra Madre, estás totalmente libre del pecado nos da gran consuelo.

Saber que sobre ti el mal no tiene poder, nos llena de esperanza y de fortaleza en la lucha cotidiana que nosotros debemos mantener contra las amenazas del maligno.

Pero en esta lucha no estamos solos, no somos huérfanos, porque Jesús, antes de morir en la cruz, te entregó a nosotros como Madre.

Nosotros, por lo tanto, incluso siendo pecadores, somos tus hijos, hijos de la Inmaculada, llamados a esa santidad que resplandece en Ti por gracia de Dios desde el inicio.

Animados por esta esperanza, hoy invocamos tu maternal protección para nosotros, para nuestras familias, para esta ciudad, para todo el mundo.

Que el poder del amor de Dios, que te preservó del pecado original, por tu intercesión libre a la humanidad de toda esclavitud espiritual y material, y haga vencer, en los corazones y en los acontecimientos, el designio de salvación de Dios.

Haz que también en nosotros, tus hijos, la gracia prevalezca sobre el orgullo y podamos llegar a ser misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre celestial.

En este tiempo que nos conduce a la fiesta del Nacimiento de Jesús, enséñanos a ir a contracorriente: a despojarnos, a abajarnos, a donarnos, a escuchar, a hacer silencio, a descentrarnos de nosotros mismos, para dejar espacio a la belleza de Dios, fuente de la verdadera alegría.

Oh Madre nuestra Inmaculada, ¡ruega por nosotros!

8 de diciembre de 2013

Virgen Santa e Inmaculada,

a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo

y el amparo maternal de nuestra ciudad,

nos acogemos con confianza y amor.

Eres toda belleza, María.

En Ti no hay mancha de pecado.

Renueva en nosotros el deseo de ser santos:

que en nuestras palabras resplandezca la verdad,

que nuestras obras sean un canto a la caridad,

que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad,

que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.

Eres toda belleza, María.

En Ti se hizo carne la Palabra de Dios.

Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor:

que no seamos sordos al grito de los pobres,

que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos,

que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes,

que amemos y respetemos siempre la vida humana.

Eres toda belleza, María.

En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios.

Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo:

que la luz de la fe ilumine nuestra vida,

que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos,

que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón,

que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría.

Eres toda belleza, María.

Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica:

que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca,

que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.

Amén.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...