Las misiones salesianas ayudan a 11 millones de personas en el primer año de pandemia

Después de un año de pandemia, donde según las cifras registradas, 2,3 millones de personas han perdido la vida, 24 millones de niños y niñas no han podido volver a la escuela y la pobreza endémica se ha robustecido, la Iglesia ha estado presente para tender la mano a los más necesitados.

Las Misiones Salesianas, tan solo el año pasado, destinó más de 6 millones de euros, repartidos en cuatro continentes, para ayudar con kits básicos de higiene, alimentos y mascarillas. En total, 121 países se han beneficiado de la solidaridad y caridad de aquellos que, tocados por la Buena Nueva, aplican el Evangelio en sus comunidades más cercanas.

Estos son algunos de los datos aportados en la última publicación de Misiones Salesianas.

La covid-19 ofrece un escenario con dos telones: la incertidumbre y la esperanza. No sabemos qué ocurrirá con la distribución de las vacunas en los países en vías de desarrollo, ni si las comunidades saldrán fortalecidas de este nuevo envite, lo que sí parece claro es que sigue habiendo misioneros dispuestos a entregarse por los demás y ayudarles a mejorar el estado de vida de millones de personas que padecen condiciones miserables.

Pier Jabloyan, misionero salesiano, cuenta cómo la presencia de la Iglesia ha sido fundamental para asistir a miles de niños que en su vida no han conocido otra realidad que no sea la de la precariedad y la guerra. Sin embargo, no solo en la asistencia de las necesidades más básica se restauran y propicia la dignificación. «No hablo solo de solidaridad material, que ha sido generosa; sino de una cercanía delicada y atenta que ha pretendido paliar la soledad por el aislamiento político, ahora también social y sanitario».

Familias afectadas por las explosiones de Beirut, las caravanas de migrantes centroamericanos, los abandonados en la República Democrática del Congo… Desde Misiones Salesianas llevan más de 50 años apoyando a aquellos que así lo requieren. Aquí puedes encontrar las vías de colaboración con su labor apostólica.