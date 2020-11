Las diócesis de Castilla y León ofrecen videotutoriales con herramientas claves para la evangelización digital

Desde el inicio de la pandemia, y especialmente en el momento del confinamiento, hemos visto la necesidad de contar con los medios digitales para que la Iglesia siga en cercanía con sus fieles. Es cierto que nuestra fe se vive en comunidad, y que lo virtual nunca podrá sustituir el encuentro real entre los fieles. Pero también hemos descubierto que estas herramientas de comunicación han servido para ayudar a rezar, a estar en comunión con la Iglesia y los demás hermanos, y a seguir cultivando nuestra fe.

Por eso, y dado el delicado momento en el que nos encontramos, y en previsión de un nuevo confinamiento que dificulte aún más esa presencialidad en nuestras parroquias, las delegaciones de Medios de las diócesis de Castilla y León ofrecen un completo material audiovisual para facilitar el acceso a estas herramientas que nos permitan avanzar en la evangelización digital.

Se trata de una serie de videos cortos, en los que se explica, de manera intuitiva y sencilla cómo aprovechar los distintos canales de comunicación on line en parroquias, catequesis, grupos pastorales, etc. Cómo aprovechar la difusión a través de WhatsApp, realizar presentaciones con Canva, cómo suscribirse a un canal de YouTube, distintas posibilidades de retransmitir celebraciones religiosas por redes sociales, realizar reuniones on line o cómo abrirse perfiles en Facebook y Twitter, son los temas que se tratan en estos vídeos que estarán disponibles en los distintos canales de YouTube de las diócesis castellanoleonesas para su libre utilización. Porque la Iglesia es comunión, y tenemos que poner “nuestros dones” al servicio de los demás.

Se trata de contenidos básicos, que constituyen una primera y fundamental aproximación a estas herramientas digitales. Un paso clave para muchos de nuestros fieles que, por edad o falta de costumbre, desconocen estas posibilidades.

Asimismo, los delegados recuerdan que están disponibles para cualquier tipo de duda que pueda surgir en el ámbito de la comunicación, tan necesario en estos momentos.

Contenidos

– ¿Cómo suscribirse a un canal de YouTube? https://youtu.be/4FmCVTcXFdU

– Retransmisiones en directo. Cosas a tener en cuenta https://youtu.be/Z-N2aSEAn3I

– Facebook. ¿Por qué te puede interesar usarlo? https://youtu.be/mNv0KeNHyBc

– Twitter. ¿Por qué te puede interesar usarlo? https://youtu.be/jIyIVF3WxO4

– WhatsApp. Grupos, listas… y mucho más https://youtu.be/mzPL5ja6BLs

– Zoom y Google Meet. Videoconferencias y reuniones online https://youtu.be/UwQzoTo2H7w

– Canva. Diseño de carteles, folletos, imágenes para redes sociales… https://youtu.be/fV2jQRdhTVo

Delegados de Medios de Comunicación de las diócesis de Castilla y León