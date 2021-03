Las cinco lecciones de la Fratelli tutti según el obispo Joseba Segura

El obispo administrador diocesano de Bilbao, Joseba Segura, resumió en cinco las lecciones que pueden extraerse de la Fratelli tutti para practicar la fraternidad y la amistad social durante este tiempo. En una segunda conferencia pública de la campaña de la diócesis para esta Cuaresma, «Adiskide eta Senide-Comunidades Acogedoras», el obispo habló de «ensanchar la mente y el corazón, recuperar la gratuidad, fortalecer la comunidad, practicar el verdadero diálogo y alimentar la fraternidad en la espiritualidad». En sus palabras constató la dificultad de acercarse a los demás y sobre todo «a los que están tirados en el camino», pero abogó por hacerlo, ya que «el cristianismo va más allá de la comunidad cercana».

Este ciclo de charlas cuaresmales, inaugurado por el sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, pueden escucharse en la emisora diocesana Radio Popular-Herri Irratia.

«La esperanza cristiana rompe con las visiones cerradas», dijo Joseba Segura, asegurando que «al amor cristiano no le importa si el herido es de aquí o es de allá».

Un desafío a las personas creyentes

En sus reflexiones, enriquecidas por otras recogidas en la encíclica del Papa, realizó un recorrido por algunas características de la sociedad actual «reducida para muchos en sus intereses particulares, donde la migración se convierte en signo de contradicción, abunda el escepticismo y muchas personas no interesan porque no tienen valor económico». Mantiene la importancia de «compartir una convicción humanista» donde se defienda el bien común, «fundamentada en una espiritualidad y no, en argumentos racionales». En este sentido, defendió que «mientras haya gente que ofrezca su corazón, hay esperanza». Acompaña esta afirmación con el tema de Fito Páez «Yo vengo a ofrecer mi corazó», interpretado por Mercedes Sosa.

Finalizó su ponencia lanzando un reto para esta Cuaresma: «Concretar una acción posible para dar un paso en nuestra capacidad de ser comunidad acogedora».