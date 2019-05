Las Catacumbas de Santa Domitila tendrán nueva iluminación

Con motivo de la solemnidad de los santos mártires Nereo y Aquileo, este 12 de mayo, en las Catacumbas de Santa Domitila se inaugurará el nuevo sistema de iluminación junto con algunas restauraciones importantes. Por la mañana, la celebración de monseñor Gianfranco Ravasi.

Emanuela Campanille – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 11-5-2019

Este domingo 12 de mayo, se celebra la solemnidad de los santos Nereo y Aquileo que abjuraron la carrera militar para seguir a Cristo. Se convirtieron y fueron martirizados en la época de Diocleciano. Muy poco se sabe todavía de ellos, la primera noticia viene de una composición poética del Papa Dámaso que quiso imprimir en el mármol y que cuenta la historia de estos dos hombres enterrados entonces, por Domitila, en el cementerio en el que se levantan precisamente las catacumbas que llevan su nombre.

Un nuevo sistema de iluminación

Y es con motivo de este aniversario que se inaugurará la nueva y ampliada iluminación, junto con la restauración de la inscripción en honor de los dos mártires – encargada por el propio Papa Dámaso – y la creación de un mural conmemorativo que contiene un fragmento de la homilía que el Papa Gregorio Magno pronunció en el interior del edificio a finales del siglo VI, justamente el 12 de mayo. El programa de la jornada se abrirá con la celebración Eucarística presidida por Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Seguirán visitas gratuitas y, por último, la exposición de la “Vocalia Consort”, que pondrá de relieve la excelente acústica del lugar.

El vínculo entre arqueología y fe

La Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, gracias al apoyo de la Organización “Amigos del Santo Padre” (The Friends of the Holy Father), ha podido iniciar y completar la reestructuración de este testimonio del cristianismo primitivo. Mons. Pasquale Iacobone, Secretario de la Pontificia Comisión, explica que el vínculo entre arqueología y fe es fundamental porque “nos ayuda a comprender la historia de la primera comunidad cristiana y a remontarnos a los orígenes de la experiencia cristiana aquí en Roma”.

