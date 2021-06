Las 5 claves del secretario general de la Conferencia Episcopal ante los indultos en Cataluña

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha resumido en cinco claves el diálogo que la Comisión Permanente ha mantenido sobre los indultos en Cataluña.

1. Los obispos hemos hecho un ejercicio de diálogo ante las diversas sensibilidades y opiniones sobre cómo organizar la vida políticia y social.

2. Los obispos han profundizado en la propia nota de los obispos catalanes, para desde ella extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos respecto de lo que la primera lectura de la nota dice.

3. Como los obispos catalanes, estamos por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia —lo cual supone el respeto de la división de poderes—, por que no haya actitudes inamovibles, y por que se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible que abordar un asunto cada vez más enquistado, que ha ido creciendo y se ha hecho un problema en el interior mismo de la sociedad catalana y en el conjunto de España.

4. No se puede resolver solo desde el sentimiento. No vale decir yo me siento esto, lo otro, no vale ni para la identidad nacional ni para la identidad antropológica. No vale decir: yo «me siento» y me cambio el DNI.

5. No se puede elevar el sentimiento a categoría jurídica. Las categorías jurídicas tienen sus propias reglas del juego, y en ellas prima el logos. Y la palabra diálogo tiene logos. Ese es el esfuerzo que nos pedimos también a nosotros. Y una referencia del logos es el respeto al ordenamiento jurídico vigente.