Las 4 claves del Papa para el proceso eclesial amazónico

Mauricio López plantea a partir de la propia experiencia con la REPAM y del acontecimiento sinodal amazónico en proceso algunas categorías de interpretación de esta experiencia pastoral territorial, a partir de las orientaciones puntuales y urgentes del Papa Francisco. Estas son las claves para este proceso:

1. «Pongan atención a lo más importante, la periferia es el centro»

2. «No pierdan el foco, no dejen que se diluya el Sínodo»

3. «No terminamos de hacer propuestas totales… estamos de acuerdo en un sentimiento común sobre los problemas de la Amazonía y la necesidad de responder, pero al buscar las salidas y soluciones, algo no satisface. Las propuestas son de remiendo. No hay una salida totalizante que responda a la unidad totalizante del conflicto… con remiendos no podemos resolver los problemas Amazónicos. Sólo pueden ser resueltos por DESBORDE… El desborde de la redención. Dios resuelve el conflicto por desborde».

4. «Este proceso es hijo de la Laudato Si’. Quien no la haya leído nunca entenderá el Sínodo para la Amazonía. La Laudato Si’ no es una encíclica verde, es una encíclica social, que se basa en una realidad ‘verde’, la custodia de la Creación». «Estamos en una situación de emergencia mundial. Nuestro Sínodo será de urgencia».