La Virgen de la Cabeza peregrina «al corazón de la pandemia» en Jaén

La imagen de la Virgen de la Cabeza, «que peregrina al corazón de la pandemia» ha lucido este año, el segundo sin romería por la covid-19, en su trono de la ermita de Andújar, en Jaén, de forma extraordinaria, con el mismo terno que llevó hace 100 años, en la romería de 1921, cuando España estaba saliendo de una gran pandemia de gripe.

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, ha querido en la homilía de la celebración de este 24 de abril, dar las «gracias» a la Virgen de la Cabeza por ser «la imagen del verdadero Amor que comparte el dolor hasta en las situaciones más dolorosas y trágicas de la vida».

El obispo ha recordado que «no has dejado de caminar por los caminos de los corazones de esta tierra de Jaén, de Andalucía o de Castilla la Mancha, de España de todos los que te veneran y te quieren en el mundo entero. Con todos has estado y con todos has llorado cuando el virus imponía su ley, que era y es de dolor y de muerte».

«Contaré a todos lo que hemos hablado entre nosotros»

«Tú sigues incansablemente poniendo cercanía materna a todos los que sufren, también en los males sobrevenidos por las otras pandemias derivadas, que están creciendo entre nosotros». Mientras tanto, «es mucho lo que hay que aprender y son muchas las propuestas que Tú nos tienes que hacer, después de haberte acercado a tantas y tan dolorosas situaciones de vida. Si no te importa, me convertiré en tu intérprete y contaré para todos todo lo que hemos hablado entre nosotros», ha expresado el obispo.

Homilia en la fiesta de la Virgen de la Cabeza 2021: «Peregrina al corazón de la pandemia»

Esta romería tendría que haber llenado la ciudad desde primeras horas de la mañana de carretas y caballos que tras recorrer las principales calles subirían al cerro junto a la cofradía matriz, por el Camino Viejo al Santuario. No sólo no lo harán, sino que se ha limitado el aforo en el santuario, se ha prohibido acampar, y durante el fin de semana estará cerrada la basílica. Solo se abrirá este domingo por la tarde.