La sociedad vigilada: reflexiones a propósito del último debate de la Fundación Pablo VI

Esta tarde ha tenido lugar en la Fundación Pablo VI el último Foro de Encuentros Interdisciplinares, que, en esta ocasión, ha versado sobre la sociedad vigilada en la era digital.

¿Estamos hipotecando nuestra libertad individual sin darnos cuenta a través de nuestras propias acciones? ¿Cómo se consiguen y se comercian los datos que cedemos a las empresas? ¿Peligra nuestra democracia con quienes tratan de influir en los procesos electorales mediante las redes sociales? ¿Vivimos realmente en una sociedad vigilada?

Estas han sido algunas de las preguntas que han ido articulando este coloquio, dirigido por el abogado y director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y en el que han participado la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio; el coronel del ejército del aire y analista geopolítico Ángel Gómez de Ágreda; el filósofo Francesc Torralba, y la periodista Mar Cabra, especialista en análisis de datos y premio Pulitzer por su trabajo junto a más de 400 profesionales por la investigación de los Papeles de Panamá.

Ángel Gómez de Ágreda: «Hemos ganado comodidad en detrimento de la libertad y de la seguridad»

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos». Parafraseando la cita del capítulo LVIII de la segunda parte de la obra magna de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, quiso abrazar literariamente el coloquio Jesús Avezuela, quien tras el planteamiento de las principales cuestiones a tratar, dio paso al autor del libro “Mundo Orwell”, Ángel Gómez de Ágreda.

Bajo la pregunta de si vivimos en una sociedad vigilada, Gómez de Ágreda lo tuvo claro: «Sí, para lo bueno y para lo malo». «Compartimos más de lo que somos conscientes y el problema es que «estamos dejando un vídeo de nuestra vida» en el ámbito digital. «Hemos ganado comodidad en detrimento de la libertad y de la seguridad» y «la realidad ya no es importante porque hemos favorecido y puesto como valor supremo el consenso, lo que piense la mayoría de nuestro grupo».

Mar Cabra: «Tenemos que dar un salto a ser ciudadanos digitales»

La experiodista Mar Cabra, a través de sus aportaciones al debate, habló sobre la necesidad de la ciudadanía a la hora de adquirir conocimientos sobre la privacidad en el ámbito digital y sobre la importancia de saber cómo se usa la tecnología.



Ampliamente reconocida por su rol en el escándalo de los Papeles de Panamá, fenómeno que Cabra considera como «la filtración más grande de la historia del periodismo con 11 millones y medio de documentos aportados», dijo durante una de sus intervenciones que «el principal reto fue analizar tal cantidad de datos y saber distinguir qué de lo que llega es falso o no».

En esta dirección, reconoció que de forma tímida, algunas plataformas como Whats App están dando pasos a la hora de advertir sobre los riesgos del contenido viral. Sin embargo, para ella el problema reside en la desconfianza manifiesta que en los últimos años existe en torno a los medios de comunicación y las noticias publicadas. Para ello, no hay otra alternativa, que «el periodismo constructivo», afirma Cabra.

Ana Palacio: «No vivimos en una sociedad de la sospecha sino de una brutal inseguridad»

Marcadamente en desacuerdo con algunas de las afirmaciones aportadas en el coloquio, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores en la segunda etapa del gobierno de Aznar y vicepresidenta del Banco Mundial entre 2006 y 2008, habló sin pelos en la lengua durante sus intervenciones.

Sobre la contraposición del modelo chino respecto al occidental, quiso acotar que se tratan de dos perspectivas de abordar el mundo radicalmente contrarias. Si bien la primera ha potenciado a lo largo de su historia la seguridad y lo colectivo, occidente, por el contrario y en lógica consonancia con sus propias raíces, ha potenciado la cultura de la persona en el centro.



«Hay un equilibrio que siempre ha existido entre libertad y seguridad. Lo que ocurre es que por primera vez en la historia, Occidente tiene una competencia total» en la forma de entender al individuo y la sociedad; y esto implica que tenemos que dialogar con un interlocutor completamente distinto a nosotros».

No podemos obviar durante la intervención de Palacio una serie de juicios de valor de escaso fundamento argumentativo, propios de la dialéctica política, como las siguientes afirmaciones, revestidas de aforismo: «Un libro te abre mundos. Netflix te los cierra» o «si en vez de ver Juego de Tronos, te lees a Julio Verne te abre más el mundo».



Francesc Torralba: «Es imprescindible formar personas con capacidad de discernimiento y capacidad crítica»

El catedrático de ética de la Universidad Ramón Llul, comenzó su disertación poniendo el foco en la multitud de relatos que ofrece el universo digital.

Para ello quiso señalar que «la capacidad de abrazar la cultura del discernimiento, de tradición ignaciana, cuando un mensaje nos llega a través del ordenador», es capital para saber si es verdadero o no. Para disponer de las herramientas para identificar la verdad es crucial educar desde todas las instancias académicas en el juicio crítico. En este sentido, confrontó de forma directa una máxima repetida en sus clases con frecuencia: “en internet no dice eso”, a lo que el catedrático se pregunta que «desde cuándo internet es un criterio de autoridad si allí hay toneladas de mentiras».



En una época donde la verdad se desvanece, donde parece que el tecnocentrismo es la realidad operante, hay que ensalzar, siguiendo el Magisterio de Benedicto XVI y del Papa Francisco «la desconexión, el pensamiento riguroso y el diálogo con personas inteligentes» para no agrandar la distopía orwelliana de nuestro tiempo y condenar así al terreno de la ficción lo que 1984 reflejó en su momento.