La Sexta emitirá la entrevista de Jordi Évole al Papa Francisco el domingo 31 de marzo

Las lecciones del Papa Francisco a Jordi Évole en su inesperada entrevista en Salvados

La entrevista entre el Pontífice y Jordi Évole se emitirá el próximo domingo a las 21.25 horas

25/03/2019

«Salvados» contará esta temporada con un invitado de lo más inesperado: el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio estará «próximamente» en el programa que presenta Jordi Évole en La Sexta, que ha sido grabado este mismo viernes.

La noticia la avanzó el propio presentador a través de sus redes sociales. «Nunca pensé que podría colgar un vídeo como este. Y me emociona. Esto ha pasado hoy. Y me encanta compartirlo con vosotros», publicó Évole en su Twitter.

Este fin de semana, La Sexta ha confirmado que la entrevista del Papa Francisco en «Salvados» será el próximo domingo a las 21.25 horas, tal y como avanzó ABC Play el pasado viernes. En ese momento, el Santo Padre estará en Marruecos.

Junto a un vídeo avance en el que se podían ver imágenes de Roma y la Plaza de San Pedro, aparecía el siguiente rótulo: «Hemos esperado años para esta entrevista».

«Se me va a hacer difícil hacer esta entrevista al Papa Franisco porque mi madre es seguidora suya y tengo miedo de que me salga mal y que se enfade», le dice el presentador de «Salvados» al pontífice. «Cuando uno se enfada tiene dos trabajos: enfadarse y desenfadarse. Y si no se enfada se evita dos trabajos», le responde el Papa.

«Me ha puesto usted la entrevista a una hora muy mala, porque normalmente a esta hora me echo la siesta», le recrimina, en broma, Évole. «Yo ya la eché», se ríe el Papa.

