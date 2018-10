UN CORTOMETRAJE DEL ARZOBISPADO DE ZARAGOZA

La Semana Santa aragonesa triunfa en Cannes



El cortometraje Inmortal se ha hecho con dos premios en el IX Festival Internacional Cannes Corporate & Film TV: el Delfín de Plata, único galardón en la categoría de documentales etnográficos y sociales (B22), y el Delfín Negro, premio absoluto a la mejor música original (D39), entre todas las producciones presentadas, pertenecientes a las distintas categorías. La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar ayer, día 27 de septiembre, en el Palm Beach Club de Cannes.

Inmortal es un cortometraje documental que nace de la voluntad del Arzobispado de Zaragoza, dentro de su proyecto cultural Alma Mater, de poner en valor la Semana Santa en Aragón a través de una producción que une a las personas, alrededor de la emoción y pasión con la que se vive esta expresión popular de fe cristiana. Inmortal se estrenará a principios de 2019.

Este documental, producido por Brand in Black para el Arzobispado de Zaragoza, ha sido rodado en Alcañiz, Alcorisa, Calanda, Híjar, Samper de Calanda y Zaragoza, y muestra la Semana Santa como un sentimiento profundamente enraizado y arraigado en nuestra tierra. Inmortal pone de manifiesto el sentir de miles y miles de aragoneses que a punto de comenzar cada primavera, año tras año, hacen posible la celebración de la Semana Santa, que lleva implícita la fe, la tradición y la pertenencia a un territorio.

Con alma aragonesa

Inmortal, bajo la producción ejecutiva de Raúl Calavia y la producción de Brand in Black, ha sido escrito y dirigido por Javier Jiménez, contando con la música de Lorenzo Cortés, la fotografía y montaje de José Manuel Fandos y la voz en off de la actriz aragonesa Luisa Gavasa. El documental fue producido con las tecnologías de rodaje más avanzadas, siendo realizado en 8K.

En su producción ha participado un equipo humano de más de 60 personas, durante siete meses de trabajo. El 95% de los profesionales que han participado en esta producción son aragoneses y, salvo la grabación de la voz en off en un estudio de Madrid, todos los medios técnicos utilizados pertenecen a empresas aragonesas.

Esta es la segunda vez que un trabajo producido por Brand In Black (Raúl Calavia) en colaboración con Freeman Creación Audiovisual (Javier Jiménez) es premiado en el Cannes Corporate & Film TV. En 2016, obtuvieron un Delfín de Oro en la categoría de Museos y Centros de Visitantes con la producción Alma Mater Museum, también para el Arzobispado de Zaragoza.

28 de septiembre de 2018

