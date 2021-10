La secretaría del Sínodo felicita a la diócesis de Palencia por su trabajo: «¡Bien hecho!»

La secretaría del Sínodo ha felicitado a la diócesis de Palencia por su buen hacer en este inicio del camino sinodal. Por medio de un tweet han compartido este trabajo, animando a visitarlo ya que es «un sitio web lleno de sorpresas y herramientas».

Well done @Txominperez A website full of surprise and tools. Worth to visit!#synod #listeningchurch #walkingtogether https://t.co/CLPG8Y1UKP

— Synod.va (@Synod_va) October 25, 2021