La Santísima Trinidad y santa Teresa, por Fidel García Martínez

La Santísima Trinidad y santa Teresaz

EL Misterio más absoluto de la Revelación es el de la Santísima Trinidad, solo reconocido implícita y explícitamente como ha sido revelado, por el Credo Católico, cuando afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tres personas distintas y un solo Dios.

La teología Católica, especialmente Santo Tomás de Aquino, siguiendo y completando las intuiciones geniales de San Agustín en su libro sobre la Trinidad, ha intentado no demostrar, algo imposible totalmente, porque la Trinidad de personas y la unidad de Esencia Divino no puede sea comprendido por ninguna criatura ni angélica ni humana, sino mediante los conceptos de relación y procedencia el dinamismo de la Vida Divina Trinitaria.

Santa Teresa de Jesús escribe sobre la Trinidad Santísima desde lo que ha experimentado así escribe: Se ve el alma en un punto sabia, y tan declarado el misterio de la Santísima Trinidad que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar de la verdad de estas grandeza” .Ella no especula abstractamente sobre el Misterio Trinitario sino que lo, vive así afirma: “Se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres Personas y estas tres personas distintas y por una noticia admirable que da al alma entiende con grandísima verdad ser todas tres Persona una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios” Y hablando de la Inhabitación de la Trinidad en alma del justo escribe: “ Se me dio a entender, cómo las tres Personas de la Santísima Trinidad que yo traigo en mi esculpidas, son una Esencia. (…) No se puede dudar que está toda la Trinidad por presencia y esencia en nuestras almas”y Tratando de explicar cómo ella entiende este Sacrosanto Misterio Trinitario escribe entusiasmada:”¡Oh ánima mía, considera el gran deleite y amor que tiene el Padre en conocer a su Hijo y el Hijo en conocer a su Padre y la inflamación con que el Espíritu Santo se junta con ellos y cómo ninguna (Persona) se puede apartar de este amor y conocimiento porque son una misma cosa”( Esencia)

Fidel García Martínez

