La Santa Sede «rectifica» las declaraciones de Pedro Sánchez respecto a la exhumación de Franco

Este martes por la tarde, el Vaticano ha emitido una nota de prensa en la que «rectifica» al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por una declaración realizada hace dos semanas en una entrevista al Corriere della Sera, donde aseguró que su Ejecutivo «obtuvo ayuda del Pontífice» sobre el asunto de la exhumación de Franco.

En el comunicado subraya que «sobre el asunto de la exhumación de Francisco Franco, se ha reiterado en varias ocasiones su respeto a la legalidad y a las decisiones de las autoridades gubernativas y judiciales competentes». Además, la Santa Sede explica que «ha instado al diálogo entre la familia y el Gobierno y no se ha pronunciado nunca sobre la oportunidad de la exhumación ni sobre el lugar de la sepultura, porque no es de su competencia».

El pasado 8 de julio, el presidente español aseguró que las relaciones con el Vaticano «son serenas» y que «Francisco es un papa carismático, espero poder encontrarle». En este momento, Sánchez añadió que «en el tema de los restos de Franco me ha ayudado. En el Valle de los Caídos había una comunidad de benedictinos muy contraria a la exhumación. He pedido la intervención del Vaticano. Y todo se resolvió», declaraciones de las que, una vez más, se ha distanciado la Santa Sede.

No obstante, no es la primera vez que en este tema el Vaticano «rectifica» una declaración del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reunió con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y tras uno de los encuentros en Roma, el 30 de octubre de 2018, Calvo aseguró que la Santa Sede estaba de acuerdo en buscar un lugar alternativo para los restos mortales de Francisco Franco. Poco después, llegó la rectificación: «el cardenal Pietro Parolin no se opone a la exhumación de Francisco Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación».