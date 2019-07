La Santa Sede lamenta la muerte de Vincent Lambert

Nota del director interino de la Sala de Prensa de la Santa Sede al conocer la noticia de Vincent Lambert

«Recibimos con dolor la noticia de la muerte de Vincent Lambert. Oramos para que el Señor lo reciba en su casa y exprese cercanía con sus seres queridos y con aquellos que, hasta el final, se han comprometido a ayudarlo con amor y dedicación.

Recordemos y reiteremos lo que dijo el Santo Padre, interviniendo en este doloroso asunto: Dios es el único maestro de la vida desde el principio hasta el fin natural y es nuestro deber mantenerlo siempre y no ceder a la cultura de los residuos «.

