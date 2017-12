La Santa Sede sobre la situación en Jerusalén, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital

“La Santa Sede es sensible a estas preocupaciones y, al recordar las palabras sinceras del Papa Francisco, reitera su posición conocida sobre el carácter singular de la Ciudad Santa y la ineludibilidad del respeto por el statu quo, de acuerdo con las deliberaciones de la comunidad internacional y las reiteradas solicitudes de las jerarquías de las Iglesias y de las comunidades cristianas de Tierra Santa”.

“Al mismo tiempo, reitera su creencia de que sólo una solución negociada entre israelíes y palestinos puede conducir a una paz estable y duraderay garantizar la coexistencia pacífica de dos estados dentro de fronteras reconocidas internacionalmente”.

COMUNICADO OFICIAL DE LA SANTA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE, domingo 10 de diciembre de 2017

La Santa Sede segue con grande attenzione gli sviluppi della situazione in Medio Oriente, con speciale riferimento a Gerusalemme, città sacra ai cristiani, agli ebrei e ai musulmani di tutto il mondo. Nell’esprimere dolore per gli scontri che negli ultimi giorni hanno mietuto vittime, il Santo Padre rinnova il Suo appello alla saggezza e alla prudenza di tutti ed eleva ferventi preghiere affinché i responsabili delle Nazioni, in questo momento di particolare gravità, si impegnino a scongiurare una nuova spirale di violenza, rispondendo, con le parole e i fatti, agli aneliti di pace, di giustizia e di sicurezza delle popolazioni di quella martoriata terra.

Le preoccupazioni per le prospettive di pace nella regione sono oggetto in questi giorni di varie iniziative, tra cui le riunioni convocate con urgenza dalla Lega Araba e dall’Organizzazione per la cooperazione islamica. La Santa Sede è sensibile a dette preoccupazioni e, richiamando le accorate parole di Papa Francesco, ribadisce la sua ben nota posizione circa il singolare carattere della Città Santa e l’imprescindibilità del rispetto dello status quo, in conformità con le deliberazioni della Comunità internazionale e le ripetute richieste delle Gerarchie delle Chiese e delle comunità cristiane di Terra Santa. Allo stesso tempo reitera la propria convinzione che solo una soluzione negoziata tra Israeliani e Palestinesi possa portare ad una pace stabile e duratura e garantire la pacifica coesistenza di due Stati all’interno di confini internazionalmente riconosciuti.

