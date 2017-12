Obtiene una mención de honor el español Lucrecio Serrano Pedroche

La salvadoreña Carmen González Huguet, XXXVII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística

La salvadoreña Carmen González Huguet gana el 37 Premio Mundial Fernando

Rielo de Poesía Mística

Con el poemario El alma herida, Carmen González Huguet (San Salvador, 1958) se ha hecho con el XXXVII Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía

Mística, celebrado el 11 de diciembre en Roma, en la Embajada de España ante la Santa Sede. La dotación es de 7.000 €, la edición de la obra y una medalla conmemorativa. Poeta, profesora y miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua, ha publicado numerosos poemarios, además de cuentos y novelas, por los que ha sido premiada con otros galardones.

Además, el español Lucrecio Serrano Pedroche (Cuenca, 1946) ha resultado mención de honor con publicación de la obra por su poemario Palabra, destacándose entre el resto de finalistas de esta edición procedentes de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, España y R. Dominicana.

Sobre la obra ganadora el Jurado ha concluido que “en los noventa sonetos que componen este libro, la autora introduce, sin concesiones a

ningún facilismo retórico, versos auténticos, vibrantes, libres de ambages. El universo poético se nutre del material extraído de la propia

vida: las búsquedas personales, las luchas interiores, la tensión hacia el horizonte que marca la esperanza, todo ello sazonado también de

gratitud y de una actitud suplicante que nace de un verdadero fervor:

«Gracias por la alegría y el quebranto, / por la flor y la tierra en el barbecho, / por el esfuerzo diario y el provecho, / por el gozo, Señor,

y por el llanto». Los poemas respiran paz y mística alegría, al mismo tiempo que crece la fe y la esperanza en la herida purgante de los

momentos de ausencia tan traída y llevada en nuestra mejor literatura:

«Puebla, pues, esta ausencia que me hiere / Y sé Tú aquel refugio que me

aloja, / Y Tú, mi sol, la lluvia que me moja / Y el Amor absoluto que no

muere».

Por su parte, Lucrecio Serrano, en el poemario Palabra, con versos bien

estructurados y rítmicos (heptasilábico combinado con impares y

alejandrinos), se concentra en lo esencial sin descuidar la palpitación

de las cosas pequeñas y la brevedad de lo cotidiano en la que descubre a

Dios: «Tú has estado en mi casa porque huele a Ti. / Sin Ti mi casa va

como un barquito / con deriva, con carga arrepentida».

Los otros finalistas fueron la también salvadoreña Claudia Lorena Parada

Turcios (San Salvador); los españoles Antonio Bocanegra (Cádiz),

Fernando Sánchez Mayo (Córdoba) y Miguel Sánchez Robles (Murcia); los

colombianos Margarita Galindo Steffens (Barranquilla), Adela Guerrero

Collazos (Cali) y Antonio Martín de las Mulas (Medellín); Eliana

Cevallos Rojas (Ecuador); Mikenia Vargas (R. Dominicana) y Leandro Calle

(Córdoba, Argentina).

El Jurado estuvo conformado por Jesús Fernández Hernández (España),

presidente de la Fundación Fernando Rielo; José Mª. López Sevillano

(España), crítico literario y secretario permanente del Premio; Loretta

Frattale (Italia), profesora de Literatura Española en la Universidad

Tor Vergata de Roma; Arnaldo Colasanti (Italia), poeta y crítico

literario, y por David G. Murray (EEUU), crítico literario y filólogo.

En el acto de premiación, tras el saludo del Embajador de España ante la

Santa Sede, Excmo. Sr. D. Gerardo Bugallo Ottone, intervino el

Presidente del acto, el Emmo. Sr. Octavio Ruiz Arenas, Secretario del

Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Por su

parte, el Presidente de la Fundación Fernando Rielo, P. Jesús Fernández

Hernández, en su mensaje recordó las palabras de Fernando Rielo: “La

poesía mística comienza donde termina la poesía religiosa. El referente

de la poesía mística es un divino trato personalísimo con la Santísima

Trinidad y cuanto puede en esta vida concebirse de una vida eterna,

familiar, íntima. (…) También expresó que “la poesía mística, lejos de

cualquier ideología o manipulación, es potenciante, incluyente y

dialogante; por eso, puede abarcar todos los registros y formas de la

expresividad literaria. Nada se opone a la libertad creadora del

místico.”

El acto contó con un concierto de piano a cargo de Raffaella d’Esposito,

catedrática de pianoforte del Conservatorio Santa Cecilia de Roma, y con

una amplia trayectoria como solista y miembro de varios grupos de

cámara. Interpretó un programa compuesto por obras de Bach y Schumann.

El premio, para obras inéditas tanto en español como en inglés, ha sido

fallado en foros como la ONU; la UNESCO; el Senado francés y el

Campidoglio romano. Cada año cuenta con el apoyo de un amplio Comité de

Honor compuesto por académicos de la Lengua, de la Historia y de las

Ciencias Morales y Políticas, así como por escritores, poetas,

hispanistas y rectores universitarios. En esta ocasión preside dicho

comité el Emmo. Sr. Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación

para los Obispos.

El carácter ecuménico del premio ha hecho que lo hayan obtenido poetas

de distintas confesiones cristianas, en realidad la mayoría, pero

también no cristianas, demostrando la capacidad de la poesía mística

para unir a las culturas y a las religiones.

Datos biográficos de Carmen González Huguet (San Salvador, 1958)

Nació en San Salvador, capital de la república de El Salvador, el 15 de

noviembre de 1958. Es ciudadana salvadoreña y española. Se graduó como

maestra en Letras, con especialidad en Educación Media, y licenciada por

la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.

Entre sus publicaciones están ocho poemarios y algunas obras narrativas

en el género del cuento y la novela corta, que le han merecido ya varios

galardones y reconocimientos.

Ha sido directora de Publicaciones e Impresos, la editorial cultural del

estado salvadoreño, y directora de la revista Cultura, de 1994 a 1996.

Formó parte del equipo de investigaciones del Museo Nacional de

Antropología “David Joaquín Guzmán” de 1997 a 1999.

Cuenta con más de treinta años de experiencia docente y actualmente es

catedrática en la Universidad “José Matías Delgado”.

Desde 2012 es miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Lengua,

y correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española.

Sonetos del poemario El alma herida

Qué soledad de ti si estás dormido.

Qué silencio en la noche pavoroso.

Yo me asomo al abismo misterioso

donde no hay luz, ni nombre, ni sonido.

Y no te encuentro, Dios. Pero en mi oído

me nombras y me llamas, silencioso,

y en todas tus criaturas, melodioso,

oigo tu canto del amor nacido.

Levántame del fondo del fracaso.

Anda conmigo en medio de la gente

hasta la triste hora del ocaso.

Llévame, río, de tu oscura fuente

a descansar contigo, paso a paso,

dulce, profunda, apasionadamente.

Espérame a la orilla de la tarde,

divino Amor, en esta cita ciega.

La lluvia envuelta en niebla fina llega

y se oculta en la ausencia el sol cobarde.

No me pidas, Amigo, que te aguarde

bajo este cielo que mi cuerpo anega.

¿Diluye acaso el fuego de la entrega

aquel que al centro del incendio arde?

Te espero aquí, Señor, siempre te espero.

Mas cuanto tardas. La emoción cautiva

mi pobre corazón de amor herido.

Los años pasan. De esperar me muero.

Llévame ya, Señor, contigo arriba,

y acógeme en tu cielo prometido.

Luján González Portela

Oficina de Prensa

premiopoesia@rielo.com

Tel. 389 588 4257

