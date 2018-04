La religiosa Amaya Imaz dará nombre a una plaza de Vallecas (Madrid) por votación popular

Los vecinos de Puente de Vallecas han decidido, con 6.396 votos, que la religiosa vasca Amaya Imaz dé nombre a una plaza de ese distrito madrileño, donde hizo labores de alfabetización en los años 80.

La plaza que llevará su nombre está situada entre la avenida de La Albufera número 78 y la calle Puerto de Monasterio.

Los vallecanos han elegido a Imaz entre un total de cinco candidatas, entre las que figuraban la maestra Ángela Rodríguez “Geli”, la “señora Marcela”, viuda de un republicano que creó una red solidaria en Vallecas, Herminia Azcoitia, vinculada al ayuda a personas vulnerables y la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.

6.396 personas han elegido a Imaz de las 12.356 personas que han participado en línea en el proceso participativo “Vallecas con nombre de mujer” y las 921 que han votado con papeleta en la Junta de Distrito y en urnas itinerantes.

Vasca de nacimiento, la religiosa, de la Compañía de María, llegó a Madrid en 1986, a la comunidad de la calle Luis Buñuel, en Vallecas, donde colaboró con las asociaciones vecinales y con su parroquia.

Según detalla el Ayuntamiento en un comunicado, realizó tareas de alfabetización de adultos y también de grupos específicos de mujeres, y colaboró en poner la primera piedra de lo que sería la asociación Barro ateniendo educativamente a un grupo de personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), inicio de las labores de alfabetización para el colectivo de mujeres gitanas.

Vallecas informó ayer de este resultado en un evento celebrado en el Bulevar Peña Gorbea, en el que participó el concejal presidente del Distrito, Paco Pérez, que aseguró que “Vallecas necesita recuperar el nombre de mujeres en las calles” y se celebraron conciertos de las cantautoras La Mare, Eva Sierra y María Ruiz y una chocolatada.

Además, en la plaza que llevará el nombre de Amaya Imaz se ha descubierto un mural en aluminio del artista Fran de Gonari con una pintura collage en homenaje a las mujeres de Vallecas. EFE

Fuente LaVanguardia Madrid

Madrid, 8 abr (EFE).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...