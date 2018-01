La Reina Sofía entregó en Burgos los premios Europa Nostra e Hispania Nostra ● Veintidós instituciones españolas son galardonadas en el monasterio burgalés de San Juan Ayer jueves 25 de enero de 2018 se celebró en la ciudad de Burgos en el Monasterio de San Juan (Gran Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2017), bajo la presidencia de S.M. la Reina Doña Sofía, la ceremonia de entrega del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra y de los Premios Hispania Nostra 2015, 2016 y 2017. Se trata del evento de mayor importancia de la institución cultural, que pretende poner de relieve aquellas obras y actuaciones en el Patrimonio artístico merecedoras de un reconocimiento especial. El escenario escogido –el monasterio de San Juan de Burgos- es precisamente uno de los receptores

del Gran Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2017, por la espléndida actuación llevada a cabo en las cubiertas del mismo. Las instituciones y actuaciones que recibirán el galardón son las siguientes: PREMIO UNIÓN EUROPEA DE PATRIMONIO CULTURAL/ PREMIOS EUROPA NOSTRA CONVOCATORIA 2015 CATEGORIA CONSERVACIÓN Recuperación Integral del Valle Salado de Añana. Salinas de Añana (Álava) Catedral de Tarazona. Zaragoza. Plan Director y Restauración. 1997-2014 Ecoparque de Trasmiera, un museo a cielo abierto. Arnuero (Cantabria) CATEGORÍA INVESTIGACIÓN Publicación “Aprendiendo de las Cuencas. Hacia una en valor del paisaje cultural de las cuencas mineras asturianas”. Sara López Arraiza y Nacho Ruiz Allen. CONVOCATORIA 2016 CATEGORÍA CONSERVACIÓN Recuperación del Caminito del Rey. (Málaga)

Recuperación de las iglesias de Lorca (Murcia) tras los terremotos de mayo de 2011 CATEGORÍA INVESTIGACIÓN El Patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. Ágata Marquiegui Soloaga

CATEGORÍA DEDICACIÓN Ramón Mayo Fernández . Fundador y Presidente de Kalam, S.A. Campaners de la Catedral de Valencia CONVOCATORIA 2017 CATEGORÍA CONSERVACIÓN Cubierta para las ruinas del Monasterio de San Juan. Burgos Restauración y renovación para un nuevo uso público de la Fortaleza de Cap Enderrocat. Llucmajor (Baleares) Plan de Mejora de Infraestructuras Turísticas (PLAMIT-CUENCA) PREMIOS HISPANIA NOSTRA CONVOCATORIA 2015 Categoria 1. Premio a la Intervención en el territorio o en el paisaje El Valle del Nansa y Peñarrubia. Cantabria Mención a la Recuperación de la acequia medieval de Barjas. Cáñar (Granada) Categoria 2. Premio a la conservación del Patrimonio como factor de desarrollo social y económico Trayectoria de la entidad pública “Paradores de Turismo” simbolizada en recuperación del antiguo Monasterio de San Juan Bautista de Corias en Cangas de Narcea (Asturias) Categoria 3. Premio a la Señalización del Patrimonio Cultural al Proyecto Piloto PH Duero una plataforma de acceso en tiempo real a datos precisos sobre elementos patrimoniales e hidrológicos.

CONVOCATORIA 2016 Categoria 1. Premio a la Intervención en el territorio o en el paisaje Conjunto Monumental de Portilla. Zambrana (Álava) Categoria 2. Premio a la conservación del Patrimonio como factor de desarrollo social y económico Al Proyecto Madrid Río Categoria 3. Premio a la Señalización del Patrimonio Cultural

A la Conservación y mantenimiento del Toro de Osborne en todo el territorio nacional CONVOCATORIA 2017

Categoria 1. Premio a la Intervención en el territorio o en el paisaje a Lithica-Pedreresdes’Hostal.Menorca

Categoria 2. Premio a la conservación del Patrimonio como factor de desarrollo social y económico al Conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real (Jaén)

ex aequo con

Rubia Tinctorum. Segov

Categoria 3. Señalización. Desierta

