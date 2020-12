La Pastoral de la Salud de las diócesis de Baleares recibe uno de los «Premis Populars» de Cope Mallorca

Representantes de la Pastoral de la Salud de las diócesis de las Islas Baleares y también del Acompañamiento en el Luto recogieron uno de los Premis Populars de Cope Mallorca el 30 de noviembre en el Trui Teatre de Palma. La edición 2020 de los Premis Populars ha reconocido principalmente a todos aquellos colectivos involucrados en combatir la pandemia y ayudar a las personas más afectadas por la situación que vivimos. Es por eso que Cope Mallorca ha entregado uno de sus premiso, en la edición 40+1, a la Pastoral de la Salud de las tres diócesis de las Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, aseguró que con este galardón «hacemos un reconocimiento a la Pastoral de la Salud y del Luto. En nombre de la Iglesia de Mallorca y de las Baleares, sacerdotes, religiosos, seglares, voluntarios, han asistido y acompañado humanamente y espiritualmente los enfermos de la Covid-19 y sus familiares. Tanto en el momento de la enfermedad como en la soledad de la defunción. El trabajo no ha sido fácil por la cantidad de enfermos a atender y a despedir, por la urgencia que presentaban y las situaciones de riesgo que suponía esta atención. Esta tarea también se lleva a cabo en todas las parroquias e instituciones de la Iglesia y de una manera muy discreta pero activa, siempre respetando las normas de prevención e higiénicas. Un trabajo que también se realiza en los cementerios que no deja insensibles porque se trata de compartir el sufrimiento de quienes no han tenido oportunidad de un abrazo que pudiera hacer más leve el necesario consuelo. Son quienes han hecho el acompañamiento solidario desde la proximidad y la oración».

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, entregó el galardón al delegado de Pastoral de la Salud de Mallorca, Josep Adrover. Con este gesto se quiere reconocer la importante labor que sacerdotes y seglares de la Pastoral de la Salud hacen en el acompañamiento espiritual a todos aquellos enfermos y a sus familias, especialmente este año que muchos se ven afectados por la covid-19. Sacerdotes y seglares de las diócesis baleares han acompañado, bien sea en persona, por teléfono o con mensajes, a los enfermos que han sufrido y sufren esta pandemia. Cumpliendo todos los protocolos sanitarios, estos valientes cristianos han arriesgado su salud física para cuidar la salud espiritual de quienes sufren. En un tiempo en que cerrarse a casa ha estado más justificado que nunca, ellos han salido al encuentro con los hermanos necesitados, con los ojos del buen samaritano, que cambia sus planes para asistir al hermano y se asegura hacer todo el posible para él.

El director de Cope, Xavier Bonet, agradeció a todos los asistentes y afirmó que: «Los Premis Populars a los que ustedes asisten también se han adaptado a los protocolos que disponen las autoridades sanitarias: aforo reducido, distancia, gel hidroalcohólico, mascarillas, sin aglomeraciones, sin cóctel, ni conversaciones posteriores. Pero con el mismo espíritu: premiar el esfuerzo, la excelencia, la dedicación, la profesionalidad de aquellos colectivos o personas que luchan para solucionar necesidades o problemas. Personas que luchan para conseguir un mundo mejor con su testimonio y su ejemplo. Todas ellas merecen nuestro reconocimiento y aplauso, hoy más intenso, en tiempo de pandemia. Personas que acompañan, asisten, curan, como el Banco de Alimentos, la Pastoral de la Salud, médicos y enfermeras, en representación de todo el personal sanitario de Baleares, o deportistas como Paula Barceló, que logran metas y objetivos, porque la vida continúa y esta pesadilla también pasará, esperemos que sea pronto».