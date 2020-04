La pandemia triplica las peticiones de ayuda a Cáritas Madrid

El triple de solicitudes de ayuda. De ellas, muchas provienen de personas que nunca antes habían necesitado ayuda. Cuatro de cada diez personas que han pedido algún tipo de apoyo a Cáritas Madrid desde que empezó el estado de alarma no habían tenido necesidad nunca antes, ni siquiera en los peores momentos de la anterior crisis. «Ya no me queda ni dinero ni comida», es una de las frases más frecuentes que tienen que escuchar en Cáritas este tiempo.

«Han perdido su empleo o negocio o porque han enfermado, y carecen de ahorros y de apoyo familiar. Prácticamente en su totalidad han recurrido a nosotros por problemas de alimentación, medicinas o problemas para pagar su vivienda», explican desde Cáritas. Por ello, desde esta institución han tenido que readaptarse «Para cumplir los criterios de prevención y procurar una respuesta a las necesidades de aquellas personas especialmente afectadas por las consecuencias del COVID-19».

Ayuda material, emocional y espiritual

Cáritas no solo está ofreciendo la ayuda más urgente de productos básicos de alimentación. También está recibiendo «un considerable número de peticiones de ayuda por parte de personas en situación de soledad que, sin estar en exclusión social ni de pobreza, se encuentran solas». Para ello, Cáritas participa en el acompañamiento telefónico junto a Delegación de Jóvenes, los Religiosos Camilos y el Servicio de Atención Religiosa Católica de Urgencia (SARCU).

Por otro lado, reconocen también un «despertar de la solidaridad» de «un movimiento que parecía adormecido». Si Cáritas ha sido capaz de atender semejante aumento de peticiones ha sido «gracias a la colaboración y solidaridad de centenares de personas voluntarias, comunidades, entidades colaboradoras, empresas y donantes». Al mismo tiempo, precisan que continúan llamando «a la colaboración para seguir atendiendo a la emergencia social».

Se pueden realizar donaciones a Cáritas Diocesana Madrid de las siguientes maneras

Cuenta «EMERGENCIA COVID 19» Cáritas Diocesana Madrid:

ES67 0075 7007 8506 0715 0747