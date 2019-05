La Orden de San Agustín concede la afiliación al cardenal Carlos Osoro

El padre Alejandro Moral Antón, prior general de la Orden de San Agustín, en nombre de la Curia Generalizia Agostiniana, ha afiliado a la Orden de San Agustín al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Han valorado «su amor indiscutible a san Agustín» y, de los 20 años que pasó como vicario general en Santander, destacan «su decisiva intervención para crear la parroquia de San Agustín y su presencia en nuestra comunidad del colegio y parroquia de San Agustín». Asimismo, como arzobispo de Valencia, recuerdan «su cercanía con la comunidada agustiniana y con el colegio y parroquia», y, ya como arzobispo de Madrid, agradecen «sus visitas a nuestras comunidades de Madrid, de Los Negrales, de Guadarrama y de San Lorenzo de El Escorial, y su afecto y cercanía mostrados de muchas maneras».

Tanto en vida como después de la muerte

Por todo esto, subraya Moral Antón, y «por su valorización de la vida consagrada y los innumerables servicios prestados», creen justo corresponder «haciéndole participe de los bienes espirituales de nuestra orden». Así, por «la facultad que nos confieren la Sede Apostólica y las constituciones de la orden, con el presente decreto, le afiliamos a la Orden de San Agustín».

En virtud de esta afiliación presentada por la Residencia Provincial y la parroquia de San Manuel y San Benito de Madrid, «pertenece a nuestra orden con un especial vínculo de comunión de fe», tal y como destaca la misiva, «y participa de todos sus bienes espirituales del mismo modo que cuantos pertenecen por la profesión religiosa, tanto en vida como después de la muerte».

