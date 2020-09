La medida del amor es un amor sin medida, por Sebastià Taltavull

El mensaje de este domingo de Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, habla del perdón. Al hilo del Evangelio de este domingo, recuerda a san Agustín: «La medida del amor es una mor sin medida».

«¿Os ha pasado querer perdonar y encontraros que no acepta el perdón? Cuando esto sucede, sufres, te ves impotente, no sabes qué hacer, qué decir. Se pone en juego nuestra humanidad y calidad de nuestra vida cristiana. Quienes queremos seguir a Jesús y su Evangelio no podemos optar por la venganza, por el ajuste de cuentas o mantener el rencor sin límites. Quien perdona, llega a amar hasta el extremo y rompe con la espiral de pagar con la misma moneda y al estilo de la ley del talión o la de «quien me la hace, la paga». El amor es más fuerte».

