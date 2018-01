La madre Nazaria Ignacia, nueva santa de la Iglesia Universal

Nazaria Ignacia, nueva santa de la Iglesia Universal y el obispo de Orán y compañeros mártires

El Papa autorizó la promulgación de 8 decretos, entre ellos, el que se refiere a la beata española, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y al martirio del Obispo Pedro Claverie y siete monjes trapenses de Tibhirine, Argelia

El Santo Padre Francisco recibió en audiencia, la tarde del 26 de enero de 2018 al Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y autorizó a la Congregación la promulgación del Decreto referido a un milagro atribuido a la intercesión de la beata Nazaria Ignacia de March Mesa, Fundadora de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia

La Madre Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, nació en Madrid, España, el 10 de enero de 1889 y murió en Buenos Aires, Argentina, el 6 de julio de 1943.

Entre los Decretos aprobados por el Santo Padre también los que se refieren a otros tres milagros:

el milagro atribuido a la intercesión de la Sierva de Dios Alfonsa María Eppinger, en el siglo Isabel, Fundadora de la Congregación de las Hermanas del Santísimo Salvador; nacida el 9 de septiembre de 1814, en Niederbronn, Francia, donde murió 31 de julio de 1867

el milagro atribuido a la intercesión de la Sierva de Dios Clelia Merloni, Fundadora del Instituto de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, que nació el 10 de marzo de 1861, en Forlí, Italia, y que murió el 21 de noviembre de 1930, en Roma

el milagro atribuido a la intercesión de la Sierva de Dios María Crucificada del Amor Divino, en el siglo María Gargani, Fundadora de las Apóstoles del Sagrado Corazón, que nació el 23 de diciembre de 1892 en Morra Irpino, hoy Morra De Sanctis, Italia, y que murió en Nápoles el 23 de mayo de 1973.

Dos de los decretos aprobados por el Papa son los que se refieren al martirio:

el martirio de los Siervos de Dios Pedro Claverie, de la Orden de los Frailes Predicadores, Obispo de Orán, y 18 compañeros religiosos y religiosas, asesinados en odio a la fe, en Argelia, desde 1994 a 1996

el martirio de la Sierva de Dios Verónica Antal, laica, de la Orden Franciscana Secular; que nació el 7 de diciembre de 1935 en Nisiporeşti (Rumania) y que fue asesinada en odio a la fe el 24 de agosto de 1958, en Hălăuceşti (Rumania).

Otros dos Decretos aprobados por el Papa se refieren a las virtudes heroicas:

las virtudes heroicas del Siervo de Dios Ambrosio Grittani, Sacerdote diocesano y Fundador de las Oblatas de Benedicto José Labre; nacido en Ceglie del Campo (Italia), el 11 de octubre de 1907 y que murió el 30 de abril de 1051 en Molfetta (Italia)

las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Ana María Magdalena Delbrêl, laica, que nació en Mussidan (Francia) el 24 de octubre de 1904 y que murió en Ivry-sur-Seine (Francia) el 13 de octubre de 1964

Radio Vaticana, 27-1-2018

