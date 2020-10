La JMJ «Lisboa 2023» ya tiene logo

El logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 se ha presentado hoy, viernes 16 de octubre, día en que se conmemora la elección como Papa de san Juan Pablo II, fundador de este encuentro internacional de jóvenes que ha marcado a generaciones de todo el mundo. Hoy también se ha lanzado el sitio web de la JMJ: www.lisboa2023.org.

«María se levantó y partió sin demora»

El nuevo logo de la JMJ se inspira en el tema elegido por el Papa Francisco para la edición que tendrá lugar en Lisboa «María se levantó y partió sin demora», Lc 1,39 y tiene como elemento central la cruz. Una cruz atravesada por un sendero donde aparece el Espíritu Santo. Es una invitación a los jóvenes a no quedarse sentados y a ser protagonistas en la construcción de un mundo más justo y fraterno.

Los colores (verde, rojo y amarillo) evocan la bandera portuguesa. La cruz La cruz de Cristo, signo del infinito amor de Dios por la humanidad, es el elemento central, de donde todo nace. El camino Como indica el relato de la Visitación que da tema a la JMJ de Lisboa 2023, María se pone en camino, partiendo para vivir la voluntad de Dios, y disponiéndose a servir a Isabel. Este movimiento subraya la invitación que se hace a los jóvenes para renovar «el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad» (Christus Vivit, 20). Acompañando el camino hay también una forma dinámica que evoca al Espíritu Santo.

La elección del rosario celebra la espiritualidad del pueblo portugués en su devoción a Nuestra Señora de Fátima. Se coloca en el camino para invocar la experiencia de la peregrinación que es tan significativa en Portugal. La Virgen María ha sido diseñada joven para representar la figura del Evangelio de San Lucas (Lc 1:39) y para favorecer una mayor identificación con los jóvenes. El dibujo expresa la juventud propia de su edad, característica de quien todavía no ha sido madre, pero que lleva en sí la luz del mundo. Esta figura está ligeramente inclinada, para mostrar la actitud resuelta de la Virgen María.

«Que los jóvenes tomen el mundo en sus manos»

Beatriz Roque Antunes, joven diseñadora portuguesa de 24 años, es la autora del logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. Estudió Diseño en Londres y actualmente trabaja en una agencia de comunicación en Lisboa. «Como nos dice el pasaje que es el tema de la JMJ de Lisboa 2023, María no se queda sentada y va a visitar a su prima. Esa es la invitación a los jóvenes: no quedarse sentados, hacer que suceda, construir y no dejar el destino del mundo en manos de otros. Todos necesitamos que los jóvenes tomen el mundo en sus manos», dice la ganadora del concurso que eligió el logotipo de la JMJ.

Historia de la JMJ

La Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, fue instituida por Juan Pablo II en 1985, y desde entonces representa un tiempo de encuentro y de intercambio para millones de personas en todo el mundo. La primera edición tuvo lugar en 1986 en Roma, y desde entonces la JMJ ha pasado por las siguientes ciudades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005), Sydney (2008), Madrid (2011), Río de Janeiro (2013), Cracovia (2016) y Panamá (2019).