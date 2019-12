La Infancia de Jesús según Benedicto XVI

El evangelio de la Infancia presenta por los hermeneutas y estudiosos del Nuevo Testamento, tal como nos la han narrado San Mateo y San Lucas, problemas critico-históricos de muy difícil solución hermenéutica. Los teólogos protestantes liberales y algunos católicos pasaban por alto o desmitifican algunos aspectos importantes de estos evangelios como el nacimiento en Belén o la infancia de Nazaret.

El papa emérito Benedicto XVI aborda estos aspectos de la Vida de Jesús con arrojo y decisión, y somete a un análisis profundo las opiniones de los que cuestionan la historicidad de los relatos de la infancia de Jesús. No se trata de un tercer volumen, que implementaría los dos anteriores Jesús Nazaret. Lo que pretende el gran teólogo que es Benedicto XVI es formular una interpretación del evangelio de la Infancia de Jesús, dialogando con los exegetas del pasado y del presente. Para una visión auténtica de las narraciones que Mateo y Lucas nos ofrecen de la Infancia, Ratzinger, se basa en una metodología que tiene en cuenta lo que realmente los evangelistas querían transmitir y nos dejaron escritos en el momento histórico en que vivieron. Pero no es suficiente que analizar lo que dejaron escrito, como si fueran simples textos de pasado. Para el papa Ratzinger los relatos de la Infancia tienen plena actualidad, porque como afirma claramente, los relatos de la Infancia, según la Fe de la Iglesia, están inspirados por Dios, autor último de los mismos. Por eso, el rigor de la investigación no supone un obstáculo para los mismos, sino una ayuda para una interpretación correcta. La finalidad por la que escribió esta parte del Jesús de Nazaret, es muy clara así afirma: ”Espero que a pesar de sus límites, este pequeño libro pueda ayudar a muchas personas-que lo lean-en su camino hacia Jesús, con él”. Es muy destacar la seriedad y el rigor con los que el Papa Ratzinger aborda temas tan importantes como: el Origen de Jesús; el Nacimiento Virginal de Jesús; el episodio de los Magos de Oriente. En toda la obra se pueden destacar la profundidad teológica, el rigor en la interpretación de los textos bíblicos y la profunda piedad con las que Benedicto XVI aborda la Infancia de Jesús.

Fidel García Martínez, doctor Filología Románica, licenciado en Teología, catedrático Lengua Literatura.