La imagen de la Virgen de El Quinche en los Jardines Vaticanos

Desde este miércoles, la imagen de la Virgen de El Quinche, patrona de Ecuador, que visitó el Papa Francisco el santuario en el 2015, está también presente en los Jardines Vaticanos junto a otras imágenes marianas de diferentes países de América Latina. La imagen ha sido representada a través de un mosaico elaborado en mármol, por la artista ecuatoriana Domenica Barahona.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 17 de mayo de 2019

La ceremonia de entronización, la presidió el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el embajador de Ecuador ante la Santa Sede, José Luis Álvarez Palacio y la bendición de la imagen fue a cargo del Rector del colegio Pio Latinoamericano, padre Gilberto Freire. Después de la bendición de la imagen, y para deleite de los presentes, el tenor italo-ecuatoriano Pietro Giacometti cantó acompañado por el cuarteto de cuerdas «Acordalia», el Ave María de Shubert a la Virgen de El Quinche.

Que esta imagen sea signo de la devoción de su pueblo

El cardenal subrayó que la presencia de esta imagen representa la devoción mariana del pueblo de América Latina. Y esta nueva representación de la Virgen, dijo, enriquece y embellece este ángulo latinoamericano.

El deseo que la imagen descanse en los Jardines Vaticanos

El Embajador Álvarez comentó que la iniciativa nació apenas llegó a asumir su función como Embajador luego de una visita a los Jardines del Vaticano, en un sector dedicado a las manifestaciones Marianas de América Latina. A partir de entonces, se puso como meta entronizar a aquella advocación del Ecuador que tuviera la mayor representatividad de la fe del pueblo del Ecuador, una Virgen Ecuatoriana debía estar en ese lugar tan especial.

A pedido del Embajador, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana apoyó de manera decidida la iniciativa y lo propio hizo la Santa Sede con lo cual se dio inicio al proyecto de diseño y elaboración del mosaico. De esta manera, dijo el diplomático, queda un legado imperecedero de la religiosidad del Ecuador y de la buena relación existente entre la Santa Sede y el Ecuador. Con este gesto Ecuador quiere acercarse aún más al santo Padre.

Artista y concepto del mosaico

Como una coincidencia maravillosa – afirma el Embajador- tuvo la oportunidad de comentar sobre el proyecto a una joven artista ecuatoriana Doménica Barahona quien estudio artes plásticas en Roma y se graduó de la RUFA – Rome University of fine Arts. La artista se entusiasmó del proyecto y de manera inmediata se puso a estudiar y diseñar el mosaico.

Barahona menciona que la técnica conocida como “mosaico ad intarsio” (en italiano) ensambla pequeñas piezas cuadradas de materiales como mármol, piedra, cerámica esmaltada o vidrio pintado.

El fondo del mosaico de la Virgen del Quinche está formado por diferentes plantas y flores silvestres de todas las regiones del Ecuador. Además, el mosaico de la Virgen del Quinche tiene 9 esculturas en forma de colibríes de bronce. El vestido de la Virgen está decorado por símbolos y patrones precolombinos que recuerdan nuestro pasado y origen, afirma Doménica Barahona. El concepto detrás de los elementos y colores en el mosaico, Barahona resume en una palabra: Ecuador. La empresa italiana Arte Poli construyó e hizo el montaje del mosaico.

La comunidad de ecuatorianos en Roma

El Padre Jorge Avilés de la diócesis de Guayaquil, atiende a la comunidad de ecuatorianos en Roma, es párroco de la Iglesia Santa María in Via nos da su emoción de saber que la virgen de El quinche se encuentra en los jardines Vaticanos

El Padre Jorge Avilés párroco de la Iglesia Santa María in Via en Roma

Historia de la Virgen de El Quinche

La Virgen de la Presentación del Quinche conjuga el raigambre y tradición religiosa del Ecuador que data de 1588. En 1931 fue coronada como la Patrona y Reina del Ecuador por el Arzobispo Manuel María Pólit. Además, en julio del 2015, el Santo Padre Francisco visitó el Santuario de la Virgen en el Quinche reconociendo su importancia religiosa.

En la Iglesia de El Quinche permanecía también el ´papamóvil’ utilizado por el papa Juan Pablo Segundo durante su visita a Ecuador en 1985. Como tradición, los ecuatorianos acuden a esta iglesia para bendecir a sus autos cuando los compran. La Virgen de El Quinche nació de la devoción de los hijos nativos, como culto criollo como lo explica el embajador.

Embajador de Ecuador ante la Santa Sede, José Luis Álvarez

La presencia de la Virgen del Quinche en el Vaticano, resalta la advocación mariana del pueblo del Ecuador y representa su religiosidad tanto entre los residentes en el país como en el exterior.

