La Iglesia lamenta las burlas a los católicos realizadas por Rufián en el Congreso

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, lamenta las palabras de burla de Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados ante el rechazo de la Ley Trans. Porque como dice el cardenal, algunos de los votantes de ERC son católicos o hasta miembros del partido e indudablemente se pueden sentir molestos por esta situación.

«Por favor, aborden los temas que afectan gravemente a la sociedad: trabajo digno, vivienda, cohesión social, familia…», pide el también arzobispo de Barcelona.



— Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) May 19, 2021

La abstención del PSOE ha impedido que el Congreso tramitase ayer la proposición de Ley Trans registrada por ERC y otros grupos, pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha prometido que la autodeterminación del género será Ley en esta legislatura. Las diferencias entre los socios de Gobierno, que mantienen bloqueado el proyecto de ley trans elaborado por el Ministerio de Igualdad, han quedado patentes este martes en la Cámara Baja, donde tantoPSOE como Unidas Podemos han reiterado sus posturas dispares. Y ante esta situación, Gabriel Rufián, tras hacer un juego de palabas refiriéndose a la mujer trans como «una mujer trans es grande y una mujer trans es libre», ha interpelado a Vox para preguntar: «¿Cuántos de ustedes son católicos?» e intentar hacer una comparación en tono jocoso de burla hacia la religión católica. «Ustedes creen en serpientes que hablan, en palomas que embarazan y que si nos portamos mal llegará una lluvia de fuego y nos quemará. Y vienen a dar lecciones de normalidad y adoctrinamiento», dijo.

Por su parte, el secretario general de la CEE, Luis Argüello, ha indicado en Twitter, que «le preocupa el desprecio a la Biblia y el señalamiento y burla a los católicos». Además, el obispo le pregunta a Junqueras, católico, si se sentirá respetado. «Me parece aún más rechazable que se quiera legislar en contra de la realidad del cuerpo en cada una de sus células».

Me preocupa el desprecio de la Biblia y el señalamiento y burla a los católicos hecho ayer en las Cortes. Estoy seguro de que @junqueras no se sentirá respetado.

Me parece aún más rechazable que se quiera legislar en contra de la realidad del cuerpo en cada una de sus células.

— Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) May 19, 2021