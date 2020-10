La Iglesia católica pide acabar con la «confrontación y polarización» en México

La Iglesia católica mexicana pide terminar con la «confrontación» y «polarización» en su editorial del semanario «Desde la fe», días después de recibir críticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador. «En medio de la emergencia sanitaria más difícil de los últimos 100 años, con una crisis de valores que ha desatado más violencia e inseguridad, y la incertidumbre económica que parece no tener fondo, es cuando más estamos necesitados de factores y líderes que convoquen a la unidad», expresa la Iglesia.

Aunque el texto no hace referencia directa, el editorial de la institución religiosa se publica días después de las críticas de López Obrador, quien lamentó que la jerarquía católica mexicana no siga el ejemplo del Papa Francisco. López Obrador, quien se llama a sí mismo «creyente», expresó su admiración al pontífice por su nueva encíclica Fratelli tutti, donde el argentino denuncia las desigualdades y el «virus del individualismo», y pide el fin «del dogma neoliberal». «Yo no escucho que aquí se hable como lo hace el papa. ¿Escuchan ustedes en la jerarquía que se hable de neoliberalismo y se cuestione al neoliberalismo como lo hace el papa?, o a lo mejor yo no tengo información suficiente», manifestó el presidente en su rueda de prensa del jueves.

En su editorial, la Iglesia mexicana no se refiere a las palabras de López Obrador, pero también cita la parte de la encíclica difundida hace una semana en la que el Papa plantea cambiar la «falsa tolerancia» por un «realismo dialogante». «Pareciera que el papa habla directamente a México cuando asegura que en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar», señala la institución mexicana.

El editorial religioso también enfatiza las críticas de Francisco al citar que «la política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo», sino «solo recetas inmediatistas de marketing». Ademas, llama «camino equivocado» a la polarización social «fácilmente acelerada desde ámbitos públicos». «El escenario que algunos quieren ver, consiste en un juego mezquino de descalificaciones, donde el debate es manipulado hacia un estado permanente de cuestionamiento y confrontación», denuncia la institución.