La Iglesia argentina celebra una misa por la vida en la Basílica de Luján

Entrevista a Monseñor Pedro Laxague, Obispo de Zárate-Campana en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia.

La Iglesia en Argentina celebra el domingo 8 de julio en vísperas de la fiesta nacional de la declaración de independencia de este país, una Misa por la Vida en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tras aprobarse recintemente la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados.

La celebración eucarística tendrá lugar a las 11 de la mañana, y será presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Mons. Vicente Ojea.

En Vatican News, hablamos con Monseñor Pedro Laxague, obispo de Zárate-Campana en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia, quien explica más detalles sobre la finalidad de esta iniciativa.

“La Iglesia quiere rezar junto a Nuestra Madre, la Virgen, por la vida del pueblo argentino y de esta nación; la vida de los creyentes y de los no creyentes. Creemos que la vida es un don muy grande. Cristo mismo es ejemplo de vida y a través del Evangelio nos enseña a vivir”, explica Mons. Laxague afirmando que la idea de celebrar esta misa, “pretende seguir perseverando en el testimonio de defensa de la vida que tienen que dar los cristianos”.

“Vale toda Vida”: una llamada a la defensa del don de Dios

-La consigna de la convocatoria es «Madre de Luján, a tus pies renovamos la esperanza de que #ValeTodaVida». ¿ De qué manera concreta los obispos argentinos seguirán perseverando en la defensa de la vida, en todas sus etapas desde el momento de la concepción hasta su fin natural?

“No se trata de una lucha ni de una protesta sino de relanzar el tema de la vida, entre nosotros, como Iglesia y entre toda la gente de buena voluntad que nos acompaña, porque la vida es un tema que debe ser muy celebrado y también reflexionado, en familia principalmente, pero también en las catequesis y en las escuelas”, explica el prelado destacando la importancia y la riqueza del diálogo que se ha generado a raíz de este debate nacional sobre la despenalización del aborto.

“Hemos tenido la oportunidad de escuchar propuestas muy buenas por parte de muchos laicos, tanto del ambiente científico como del ámbito popular, que apoyan la vida y la defienden. También por parte de la Iglesia y de personas de otras confesiones se ha generado un diálogo muy positivo y vemos que el pueblo argentino, en general, está a favor de la vida. Luego están las presiones e intereses políticos, eso ya es otro tema”.

Buscar alternativas sin recurrir al aborto

-En cuanto al tema del aborto, desde el Episcopado argentino se pide “buscar soluciones nuevas y creativas” frente a la falta de educación sexual integral y la ausencia de acompañamiento a las mujeres en riesgo de exclusión. ¿Cómo se puede transmitir a la sociedad el mensaje de que legalizar el aborto no ayuda verdaderamente a la mujer, ni es señal de progreso?

“Para defender la vida, en la Cámara de Diputados se podrían elaborar y votar tantas leyes que ayuden a la vida, como leyes de adopción, leyes de protección a la madre soltera, ayudas económicas a la mujer embarazada. Hay muchas medidas al respecto que ya se han aplicado en Argentina y funcionan. Lo que pasa es que existe también una presión ideológica muy fuerte para que se legalice el aborto, hay muchos intereses por detrás. Pero no hay que desanimarse, hay leyes buenas y otras mejorables… hay que seguir trabajando en todos los frentes sin perder la esperanza. Una ley no va a parar a la Iglesia. Hay tantas leyes que no son buenas y que han permitido igualmente que el Evangelio siga iluminando al mundo”, argumenta el presidente de la Comisión episcopal de Laicos y Familia.

Mensaje para la mujer que se plantea abortar: “No te aisles, no estás sola”

Asimismo, Monseñor Laxague profundiza sobre la labor que lleva adelante la Iglesia argentina de manera concreta para defender la vida y dedica un mensaje especial a toda mujer embarazada que pueda plantearse la idea de abortar o se encuentre en medio de este dilema:

“No te aisles. No estás sola. Buscá ayuda, hay mucha gente y grupos, dentro y fuera de la Iglesia, que te van a ayudar y orientar. En soledad, es muy difícil llevar algo tan grande como lo es la maternidad. No te quedes con el primer consejo que es de muerte y de desesperación”, concluye el prelado, indicando que no es correcto decir que el aborto es la interrupción del embarazo, ya que la palabra interrumpir implica la posibilidad de reanudar, y en el caso de la vida esto no es posible… una vez que la vida es interrumpida, no se puede volver atrás.

Sofía Lobos – Ciudad del Vaticano, 8 de julio de 2018

Un mensaje para la mujer

