La HOAC insta a establecer un nuevo pacto entre todas las instituciones para la reconstrucción

Preocupados por la situación social, laboral y política del país, la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), movimiento de trabajadores y trabajadoras de Acción Católica especializada, se ha unido a través de un comunicado a la convocatoria de movilizaciones prevista para el sábado 27 de junio «para reclamar un acuerdo de reconstrucción social solidario en el que nadie quede descartado y sin derechos».

la HOAC se muestra a favor de «establecer un nuevo pacto social basado en el diálogo entre todas las instituciones del país, buscando el bien común y fortaleciendo la democracia, priorice la dignidad de cada persona, el cuidado del medioambiente y la promoción del trabajo decente». Ante la crisis que está provocando la pandemia del COVID-19, «para los trabajadores y trabajadoras más humildes y desprotegidos no es sino la continuación de la permanente crisis en la que los ha sumido un sistema que perpetúa y acrecienta la desigualdad».

Según la organización, «la crisis nos sigue poniendo a prueba como sociedad y nos ofrece la oportunidad de crecer en humanidad, cuidando su fragilidad. Sin la prioridad del cuidado de los más frágiles no existe el bien común». Es fundamental, han expresado desde HOAC, «que la factura económica no la vuelvan a pagar los empobrecidos, los precarios, las familias más vulnerables. El bien común exige, ante todo, opciones claras en ese sentido. Sin ello el bien común no es más que hueca palabrería. De lo contrario, no harán sino crecer las desigualdades y la injusticia, una vez más».

Finalmente, hace un llamamiento para establecer una senda de diálogo que nos permita avanzar en justicia social: «La actual confrontación y crispación es una actitud gravemente irresponsable que no permite tender puentes para abordar las respuestas que necesitan los retos y las incertidumbres de nuestra sociedad. En la Iglesia también estamos emplazados a tener un papel más activo en la promoción».