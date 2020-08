«La gran pregunta». Domingo 21º del Tiempo Ordinario. A

Señor Jesús, se ha dicho que tú eres un famoso desconocido. Tú formulaste a tus discípulos dos preguntas que son como el centro del evangelio.

En primer lugar, les preguntaste qué decían las gentes sobre ti. La respuesta no era difícil. Les bastaba prestar atención a los comentarios de aquellos que se acercaban a ti.

Unos te identificaban con el profeta Elías. Por su defensa del Dios único frente a los ídolos que se imponían a los fieles. Y por su defensa de la dignidad de los pobres, como Nabot, o como la viuda de Sarepta.

Otros veían en ti una cierta semejanza con Juan el Bautista o con alguno de los profetas. Como ellos, también tú exhortabas al pueblo a confiar en Dios y a cambiar su estilo de vida y convertirse.

Además, les preguntaste qué decían ellos sobre ti. No bastaba preguntar a las gentes. Ahora tú pedías una confesión personal que implicaba la manifestación de los deseos y proyectos más íntimos. Y esa respuesta nunca ha sido fácil.

Yo sé que también a mí me diriges esa misma pregunta. A veces apelo a una definición académica que no me compromete.

Con frecuencia siento la tentación de pensar que ya respondí a ella hace años, cuando opté por un camino en la vida y por una escala de valores. Es fácil decirme a mí mismo que entonces te reconocí como mi Maestro.

Pero tú me diriges esa pregunta en cada momento de mi vida. Necesito valor para descender al fondo de mi conciencia y ver qué puesto ocupas tú en mi vida. Me engaño al afirmar que te reconozco como mi Señor y Salvador. Mil dedos apuntan contra mí para denunciar todas mis esclavitudes.

Señor, hoy te doy las gracias porque, a pesar de mi rutina, sigo preguntándome quién eres tú para mí, en esta etapa de mi existencia. Pero te pido que tu Espíritu me asista para que no me engañe a mí mismo, dándote una respuesta que no responda a la verdad de mi vida. Amén.