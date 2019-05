La Fundación Champagnat se pronuncia ante la sentencia a Joaquim Benítez

Por abusos sexuales

El 29 de abril de 2019, la Fundación Champagnat- Maristas de Cataluña, emitió un comunicado ante la sentencia publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso de Joaquim Benítez, exprofesor de Educación Física del Colegio Maristas Sants-Les Corts.

Sentencia

Tal y como informa el departamento de comunicación del Poder Judicial de España, la Audiencia de Barcelona condena a 21 años y 9 meses a Joaquim Benítez, acusado de 4 delitos de abusos sexuales, dos de ellos de forma continuada. También le impone una indemnización total para las cuatro víctimas de 120.000 €. Además de la condena de prisión, la Audiencia impone una inhabilitación para ejercicio de la profesión docente de 13 años y 8 meses y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas.

El juicio se celebró en la Audiencia de Barcelona del 25 a 27 de marzo de 2019.

A continuación, se expone el comunicado redactado por la Fundación Champagnat- Maristas, titular de las escuelas maristas.

***

Comunicado de la Fundación Champagnat- Maristas Cataluña

Ante la sentencia que esta mañana ha hecho pública el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en relación con el caso Benítez, ponemos en vuestro conocimiento que:

Reiteramos nuestro respeto a la justicia. Esta era una sentencia esperada y necesaria, que tiene en cuenta a las víctimas y que valoramos de forma positiva teniendo en cuenta que la institución marista fue la primera en denunciar a Joaquín Benítez en 2011, mucho antes que cualquier otro denunciante.

Desde el primer momento, hemos sido los primeros interesados en hacer que la justicia pueda actuar y recordamos que ya pedimos en 2016 al Congreso de los Diputados la no prescripción de los delitos relacionados con el abuso sexual a menores.

La institución marista reitera que hemos afrontado los hechos, hemos pedido perdón en todos los casos, y hemos puesto todos los medios necesarios para que esto no vuelva a pasar. Recordemos que el año 2016 el Consorcio de Educación ya determinó en un expediente informativo que los Maristas habían actuado correctamente en la gestión del caso Benítez.

Desde el 2011 los Maristas hemos dado muchos pasos para avanzar en materia de protección a la infancia, formando y preparando a todos nuestros profesionales, pero también empoderando a las familias y nuestros alumnos para ser capaces de prevenir y detectar cualquier abuso y para actuar de manera inmediata.

Tenemos la convicción de que hoy las escuelas y los centros maristas son seguros hasta el punto de que hemos iniciado el proceso de certificación en materia de protección a la infancia de nuestros centros por parte de una de las organizaciones más prestigiosas a nivel internacional.

Desde hace tres años disponemos de una comisión de profesionales independientes para tratar aquellos casos prescritos, pero es necesario que las personas afectadas denuncien y no se queden solo en comentarios a los medios. Es importante que puedan recibir la atención y el acompañamiento adecuados.

(ZENIT- 30 abril 2019).-

Colegio Maristas Sants- Les Corts, Barcelona © Twitter

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...