La Fundación “Centesimus Annus” presentó sus iniciativas por sus 25 años

Este 18 de abril se realizó la Conferencia de presentación de la actividad de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” y de la Conferencia Internacional “New Policies and Life-Styles in the Digital Age”.

Esta mañana, a las 12,15, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede tuvo lugar la Conferencia de presentación de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” (para promover el conocimiento de la Doctrina social de la Iglesia Católica) con motivo del 25° Aniversario de su fundación y de la Conferencia Internacional “New Policies and Life-Styles in the Digital Age” que tendrá lugar en Roma, en el Palacio de la Cancillería del 24 al 26 de mayo de 2018.

En la presentación intervinieron Mons. Diarmuid Martin, Arzobispo de Dublín, Domingo Sugranyes Bickel, Presidente del Consejo de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice”, Anna Maria Tarantola, miembro del Consejo de Administración de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” y delegada del Consejo para el Comité Científico de la Fundación.

Mons. Diarmuid Martin: los pobres pagan por la corrupción

En su intervención Mons. Diarmuid Martin recordó la importancia de la enseñanza social de la Iglesia como parte de la disciplina de la teología moral, la misma que implica el diálogo con las ciencias sociales y con la reflexión económica y financiera, con la ciencia política y hoy cada vez más con la reflexión ecológica. “Esta es una de las contribuciones originales de la Fundación Centesimus Annus – Pro-Pontefice, dijo el Arzobispo de Dublin, como vehículo de diálogo entre la enseñanza social de la Iglesia y las ciencias sociales”.

Desde su creación, la Fundación “Centesimus Annus”, afirmó Mons. Diarmuid Martin ha sido un puente entre los principios éticos y la enseñanza de la Iglesia y los desafíos cotidianos que los responsables políticos y los profesionales deben afrontar en sus decisiones en el área de la reforma y la gobernanza de la situación financiera internacional. En este sentido, el Papa Francisco ha solicitado incansablemente un proceso urgente de corrección del modo de funcionamiento de la economía mundial, que apunte especialmente a las causas de la exclusión de los más pobres y el desarrollo de modelos económicos de inclusión.

En los últimos años, la Fundación “Centesimus Annus” ha participado en un proceso de consulta y reflexión sobre el desafío de lograr que la arquitectura financiera internacional se centre más en el bien común. Este hecho se conoce como el Proceso de Dublín ya que la primera sesión de esa consulta tuvo lugar en Dublín en 2014.

Domingo Sugranyes: estudio y difusión de la DSI

La Fundación Centesimus Annus – Pro Pontifice (CAPP) fue establecida por San Juan Pablo II en 1993 como un foro abierto de debate para promover el estudio y la difusión de la doctrina social de la Iglesia Católica. Es una fundación que actúa bajo la jurisdicción del Vaticano y está vinculada al APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica).

A lo largo de los años, la Fundación se ha centrado en las posibilidades prácticas para el mundo empresarial y la economía en general de un compromiso profesional basado en la virtud, en la gestión responsable de la economía y en el uso de una innovación tecnológica que promueva la igualdad de oportunidades y un empresariado conforme con los principios de sostenibilidad global. Lo anterior se ha realizado poniendo en común las experiencias de los responsables económicos y empresariales con las de los economistas y especialistas universitarios en el campo de las ciencias sociales, todos ellos involucrados en la búsqueda de una brújula ética común.

Con motivo de su 25.mo aniversario, la Fundación está llevando a cabo una nueva encuesta sobre cuáles sean hoy los aspectos más acuciantes en el campo de la economía y la ética social a la luz de los principios de la doctrina social cristiana proyectada al bien común salvaguardando la economía mercado.

Conferencia Internacional de la Fundación

Siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, la Fundación reunirá también este año a un grupo internacional de líderes públicos, académicos, líderes sindicales, así como empresarios y profesionales para buscar formas innovadoras que permiten interpretar las novedades en el campo de la economía y de la innovación tecnológica, frente a los desafíos éticos que enfrentamos como consecuencia de la aparición de nuevos paradigmas, nuevas formas de poder derivadas del uso de las tecnologías y estilos de vida basados en la cultura del “usar y tirar”, ignorando a los pobres y despreciando a los débiles.

Como en la época de la “Rerum Novarum”, trataremos de identificar los “elementos de novedad” para repensar las prioridades socioeconómicas a las que nos enfrentamos hoy. Este es el objetivo de la conferencia internacional de la Fundación CAPP de 2018 que tratará tres temas: “La familia frente a las incertidumbres laborales derivadas de la revolución cultural digital”; “Hacia una cadena alimentaria sostenible: actitud responsable contra la cultura del “usar y tirar e Individuo, trabajo, empleo inclusivo”.

La conferencia internacional de la Fundación CAPP con motivo del 25° aniversario tendrá lugar en Roma del 24 al 26 de mayo de 2018 en el Palazzo della Cancelleria y en el Palacio Apostólico Vaticano. La conferencia concluirá con un discurso sobre “Una agenda común de los cristianos por el bien común”, pronunciado por el patriarca ecuménico Bartolomé, en una sesión presidida por el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Seguirá una audiencia privada con el Papa Francisco.

La lista de oradores incluye a miembros de la Academia Pontificia para la Vida, la Fundación Vaticana Gravissimum Educationis, la FAO, la Confederación Europea de Sindicatos y una serie de economistas comprometidos con el trabajo académico y líderes empresariales.

Trabajo preparatorio llevado a cabo por la Fundación

La Fundación ha trabajado durante los últimos 12 meses en los temas del futuro del trabajo y la educación en el contexto de la revolución digital. Las cuestiones de las nuevas especializaciones y contratos de trabajo se abordaron en la conferencia internacional de 2017. La misma conferencia también fueron claves los temas de la migración, la trata de personas y la lucha contra los delitos financieros; también se reflexionó sobre la posibilidad de incentivar o recompensar la conducta económica socialmente virtuosa. También en 2017, se celebraron dos conferencias locales, una en Turín y la otra en Berlín sobre cuestiones del futuro del trabajo y los desafíos planteados por la inteligencia artificial.

Para enriquecer el trabajo con nuevas ideas, la Fundación ya comenzó en 2013 una serie de consultas con expertos de ética en los asuntos internacionales y finanzas, llamada el “Proceso de Dublín”. El quinto evento de esta serie titulado “Una brújula ética para la era digital” se ha llevado a cabo recientemente en Nueva York. La iniciativa fue copatrocinada por la Universidad de Fordham en Nueva York. Las sesiones se desarrollaron sobre la base de dos informes principales, presentados respectivamente por el Prof. Georges Enderle (Universidad de Notre-Dame, Indiana) y el Prof. Niên-he Hsieh (Harvard University Business School) y con contribuciones de diferentes especialistas en temas relacionados con la doctrina social y la innovación procedentes de los Estados Unidos, Europa y Asia. Todos los documentos han sido publicados en el sitio web de la Fundación. El 15 de marzo de 2017 tuvo lugar una presentación pública del trabajo de la Fundación en la Fordham University en Nueva York, en la que participaron el Observador Permanente de la Santa Sede en la ONU, S.E. Monseñor Bernardito Auza, el ex Primer Ministro de Malta y miembro del Consejo de la Fundación, Lawrence Gonzi, el Presidente de la Fordham University, Padre Joseph McShane SJ.

Ciudad del Vaticano, 18 de abril de 2018

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...