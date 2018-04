La Fundación “Centesimus Annus” organiza Congreso Internacional

El próximo miércoles 18 de abril de 2018, a las 12.15, tendrá lugar la Conferencia de presentación de la actividad de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” con motivo de su XXV Aniversario

Ciudad del Vaticano, 14 de abridle 2018

La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que, el próximo miércoles 18 de abril de 2018, a las 12.15, tendrá lugar la Conferencia de presentación de la actividad de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” (para promover el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica) con motivo de su XXV Aniversario y del Congreso Internacional “New Policies and life-styles in the digital age” (Roma, 24-26 mayo 2018), que contará con la participación, entre otros, del Patriarca ecuménico greco-ortodoxo, Bartolomé I.

En la presentación intervendrán Mons. Diarmuid Martin, Arzobispo de Dublín (Irlanda); Domingo Sugranyes Bickel, Presidente del Consejo de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice”; Anna Maria Tarantola, miembro del Consejo de Administración de la Fundación “Centesimus Annus – Pro Pontifice” y delegada del Consejo del Comité Científico de la Fundación.

