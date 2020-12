La familia y su profecía

En este domingo después de la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. El Sirácida recuerda que Dios honra al padre y afirma el derecho de la madre (Eclo 3, 2-3). Y de ese proceder de Dios deduce un principio de buena conducta: «Quien honra a su padre expía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros».

Tras estas reflexiones iniciales, el autor dirige a los jóvenes unos consejos que son válidos en esta sociedad que decide dar a los mayores una muerte «por compasión»: «Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies, aun estando tú en pleno vigor».

Con toda oportunidad, el salmo responsorial proclama: «Dichosos los que temen al Señor, y siguen sus caminos» (Sal 127). En una lista de buenas actitudes, san Pablo incluye un consejo semejante al del Sirácida: «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo» (Col 3, 20-21).

SIMEÓN Y ANA

En el evangelio de esta fiesta de la Sagrada Familia (Lc 12, 22-40) se evoca la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo.

Por tres veces alude el texto a la Ley de Moisés, para hacer notar que aquella familia de Nazaret cumple fielmente lo prescrito a su pueblo: presentar el primerhijo al Señor, de quien ha recibido ese precioso don.

Por otras tres veces se alude al Espíritu Santo. Moraba en Simeón, le había prometido que no moriría sin ver al Mesías del Señor y lo guía ahora hasta el templo. La llegada de Jesús une y separa las dos alianzas. Una se apoya en la Ley y la otra se inspira en el Espíritu.

Además, en la escena aparecen dos personajes entrañables: Simeón y Ana. Representan a los profetas, que viven en oración prestando atención a los signos de su tiempo. Reconocen al Mesías en un niño que llega al templo. Bendicen a Dios y anuncian su presencia a quien les rodea. Tras los pastores de Belén, estos son otros “evangelizadores”.

LO DIVINO Y LO HUMANO

Según el evangelio, después de cumplir lo prescrito por la Ley del Señor, la familia regresa a Nazaret. Habían cumplido sus deberes con relación a “lo divino”. Y, llenos de ese espíritu, regresar al mundo de «lo humano». En ese ambiente transcurre la vida de Jesús.

«El Niño iba creciendo y robusteciéndose». Con esa referencia se nos presenta el ritmo y desarrollo de la naturaleza, del tiempo, de la historia y de la vida. Es el despliegue de la dignidad humana, que hay que reconocer y respetar desde la concepción.

«Jesús se llenaba de sabiduría». Con esa observación se nos remite al ámbito de la formación y la cultura, del aprendizaje y la socialización. Un proceso de educación que han de respetar y tutelar todos los poderes de este mundo.

«La gracia de Dios lo acompañaba». Con ese anuncio se nos recuerda la apertura a Dios que hace que la vida humana llegue a su plenitud. Una apertura que no deben impedir las ideologías que consideran a Dios como un enemigo de la causa humana.

Padre nuestro, creemos que la familia no es un problema: es una profecía. Todas las familias nos hablan de la importancia de la vida y del amor. Y todas ellas nos revelan tu presencia en nuestras vidas. Ayúdalas a vivir esa vocación. Amén.