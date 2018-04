La Facultad de Teología de la UESD analizará Mayo del 68

El Departamento de Dogmática de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD) organiza el acto académico “Anunciar a Jesucristo en la posmodernidad. A cincuenta años de Mayo del 68”. Tendrá lugar el miércoles 25 de abril de 2018 en el Aula Pablo Domínguez, en la UESD.

La jornada comenzará con las palabras de Gabriel Richi Alberti, de la UESD, que hablará sobre el “Ensayo de discernimiento cristiano”. Tras él, Víctor Pérez Díaz, de la Universidad Complutense de Madrid, analizará “Qué fue y qué queda de Mayo del 68”.

Después de estas dos primeras intervenciones, Rafael Gómez Miranda, de la UESD, disertará sobre “Mayo del 68: la posmodernidad se hace visible”; y Rossano Sala sdb, de la Università Pontificia Salesiana, impartirá una conferencia titulada “Lo humanum posible: anunciar a Jesucristo en la posmodernidad”.

La jornada de análisis y estudio concluirá con un diálogo con los ponentes. Se puede obtener más información en la web de la Universidad.

—

Pablo Hernández

Departamento de Comunicación

Universidad Eclesiástica San Dámaso

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...